Yuri Alberto sai do banco, marca no fim e evita tropeço do Corinthians na casa do Velo Clube

Com a atenção dividida em três competições, não era de se esperar nada menos que um time alternativo do Corinthians neste domingo (25). As decisões de Dorival Júnior demoraram para surtir efeito e por pouco não pioraram a situação da equipe no Paulistão. O time alvinegro visitou o Velo Clube pela 5ª rodada do Estadual e, com estrela de Yuri Alberto, venceu por 1 a 0, encerrando jejum de três jogos sem vencer (dois empates e uma derrota).

O Corinthians foi para o jogo com, pelo menos, duas novidades. Apresentado no sábado (24), o lateral uruguaio Pedro Milans fez sua estreia com a camisa alvinegra. Outra 'velha novidade' foi a presença de Rodrigo Garro, que pela primeira vez na temporada começou entre os 11 titulares.

Por falar no treinador, sua decisão em projetar um time misto teve fundamento de início. O Corinthians encara na quarta-feira (28) o Bahia pela estreia do Brasileirão 2026, enquanto no próximo fim de semana encara o Flamengo, em Brasília, pela Supercopa do Brasil. O time só volta a campo pelo Paulistão no dia 5 de fevereiro, quando recebe o Capivariano.

O confronto começou quente desde o início. O juiz Flávio Rodrigues de Souza deixou o jogo correr e logo depois dos primeiros minutos teve de se impor para não perder o controle da situação. Foram quatro cartões amarelos só na primeira etapa. Ynaiã poderia ter tomado o vermelho nos acréscimos por solar a parte de trás do joelho de Vitinho. Ficou barato.

Na primeira etapa, os dois times apostaram em estratégias diferentes. Ambos encontraram do lado oposto um forte setor. A equipe visitante praticamente não pisou na área adversária. Então, restou para o Corinthians explorar as bolas de fora da área. Foram no mínimo quatro oportunidades de arremates de fora da área, com Vitinho, André, Charles e Gui Negão. O goleiro Marcelo Carné teve de trabalhar bastante nesse sentido.

Do outro lado, a bola aérea ameaçou bastante o goleiro Hugo Souza. Foram dessas situações as melhores chances do Velo Clube, que ganhou praticamente todas pelo alto. O Corinthians claramente sentiu falta de Gustavo Henrique com seus 1,96 de altura.

Os dois times voltaram iguais dos vestiários e pouca coisa mudou dentro de campo, com poucas oportunidades de ambos os lados. A pausa para hidratação aconteceu e Dorival Júnior se viu obrigado a mexer no time, pois um empate não seria nada bom.

O técnico corintiano promoveu Yuri Alberto, Raniele e Matheuzinho para as vagas de Matheus Pereira, Charles e Milans, respectivamente. O Velo também mexeu e colocou Karl e Adriano Júnior nos lugares de Luiz Otávio e Sillas. E foi justamente Adriano Júnior quem assustou logo depois da parada, com um cabeceio depois de cobrança de falta.

A melhor oportunidade da segunda etapa veio com Gui Negão, que recebeu belo passe de Vitinho dentro da área. O centroavante fez a proteção, girou sobre os defensores, mas Marcelo Carné evitou o pior no momento exato. Mais alterações foram feitas e o roteiro do duelo se seguiu inalterado até quase o final.

Aos 47 minutos, a estrela de Yuri Alberto brilhou. Vitinho novamente em jogada individual encheu o pé quase sem ângulo, fazendo Marcelo Carné trabalhar. O arqueiro do Velo rebateu a bola nos pés do camisa 9, que só teve o trabalho de empurrar para dentro e evitar um empate decepcionante em Rio Claro.

FICHA TÉCNICA

VELO CLUBE 0 x 1 CORINTHIANS

VELO CLUBE - Marcelo Carné; Ynaiã, Islan, Marcelo Augusto, Betão e Zé Mário; Luiz Otávio (Karl), Mateus Norton (Rodrigo Oliveira) e Sillas (Adriano Júnior); Rodrigo Alves (Ruan) e Daniel Amorim. Técnico: Pintado.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Milans (Matheuzinho), André Ramalho, Gabriel Paulista e Hugo; Charles (Raniele), André, Matheus Pereira (Yuri Alberto) e Rodrigo Garro (Breno Bidon); Vitinho e Gui Negão (Pedro Raul). Técnico: Dorival Júnior.

GOL - Yuri Alberto, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Otávio, Rodrigo Alves, Ynaiã, Islan, Mateus Norton, Karl (Velo Clube); Gui Negão, Breno Bidon e Yuri Alberto (Corinthians).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro.