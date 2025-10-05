Yuri Alberto chega a 47 gols na Arena pelo Corinthians e comenta cavadinha que virou lição Estadão Conteúdo 05.10.25 0h07 Yuri Alberto viveu um sábado especial na Neo Química Arena. Autor de um dos gols da vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Mirassol, o atacante atingiu a marca de 100 partidas no estádio e ampliou sua condição de maior artilheiro da casa corintiana, agora com 47 gols e 14 assistências - 61 participações diretas em gols no total. Mais do que os números, o jogo marcou uma espécie de reconciliação entre Yuri e a torcida. O atacante vinha de uma semana turbulenta após o pênalti desperdiçado contra o Flamengo, quando tentou uma cavadinha e viu Rossi defender. Neste sábado, voltou a marcar, foi aplaudido e ouviu o estádio inteiro gritar seu nome antes da cobrança de Maycon, o novo batedor oficial. "Confio no que foi decidido no vestiário. Eu respeitei a escolha do Dorival", disse Yuri, ainda no gramado. O gol veio pouco depois, em uma jogada construída por Matheus Bidu. "Esperei o momento certo da bola, acreditei que ele cruzaria para trás e consegui fazer mais um grande jogo." Questionado sobre o erro contra o Flamengo, o atacante foi direto. "Foi uma decisão que, se desse certo, seria linda. Quando bati, vi que o Rossi não caiu, e meu pé virou. Pensei: 'deu merda'. Aquilo ficou na minha cabeça, mas Deus me ajudou a tirar o caminhão das costas." A sequência recente mostra o quanto o camisa 9 tenta equilibrar técnica e mental. Ele ficou fora contra o Internacional por suspensão e voltou mais concentrado diante do Mirassol. "Passei dias difíceis depois daquele pênalti... Mas estou feliz por voltar a marcar na Arena e chegar a esses números." O Corinthians, com o triunfo, chegou aos 33 pontos e subiu para o 10º lugar do Brasileirão. O próximo compromisso será diante do Santos, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada, no dia 15 de outubro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Yuri Alberto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 SÉRIE B Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. 03.10.25 16h06 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES Marlon dispara contra arbitragem e CBF: 'O Grêmio está sendo roubado, prejudicado' 05.10.25 0h07 Futebol Repasse de verba para reforma do estádio da Tuna é aprovado pela CBF; veja o valor Equipe cruzmaltina vive expectativa para iniciar as obras de melhorias no Souza 08.07.25 10h48 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 MMA Belfort detona Wanderlei após confusão em luta com Popó: 'O Brasil inteiro viu essa vergonha' A luta deste domingo terminou no quarto round, com vitória de Popó por desclassificação 28.09.25 11h37