Yuri Alberto chega a 47 gols na Arena pelo Corinthians e comenta cavadinha que virou lição

Yuri Alberto viveu um sábado especial na Neo Química Arena. Autor de um dos gols da vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Mirassol, o atacante atingiu a marca de 100 partidas no estádio e ampliou sua condição de maior artilheiro da casa corintiana, agora com 47 gols e 14 assistências - 61 participações diretas em gols no total.

Mais do que os números, o jogo marcou uma espécie de reconciliação entre Yuri e a torcida. O atacante vinha de uma semana turbulenta após o pênalti desperdiçado contra o Flamengo, quando tentou uma cavadinha e viu Rossi defender. Neste sábado, voltou a marcar, foi aplaudido e ouviu o estádio inteiro gritar seu nome antes da cobrança de Maycon, o novo batedor oficial.

"Confio no que foi decidido no vestiário. Eu respeitei a escolha do Dorival", disse Yuri, ainda no gramado. O gol veio pouco depois, em uma jogada construída por Matheus Bidu. "Esperei o momento certo da bola, acreditei que ele cruzaria para trás e consegui fazer mais um grande jogo."

Questionado sobre o erro contra o Flamengo, o atacante foi direto. "Foi uma decisão que, se desse certo, seria linda. Quando bati, vi que o Rossi não caiu, e meu pé virou. Pensei: 'deu merda'. Aquilo ficou na minha cabeça, mas Deus me ajudou a tirar o caminhão das costas."

A sequência recente mostra o quanto o camisa 9 tenta equilibrar técnica e mental. Ele ficou fora contra o Internacional por suspensão e voltou mais concentrado diante do Mirassol. "Passei dias difíceis depois daquele pênalti... Mas estou feliz por voltar a marcar na Arena e chegar a esses números."

O Corinthians, com o triunfo, chegou aos 33 pontos e subiu para o 10º lugar do Brasileirão. O próximo compromisso será diante do Santos, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada, no dia 15 de outubro.