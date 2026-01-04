Chelsea faz consulta, mas desiste de Filipe Luís; técnico do futebol francês vira favorito

O Chelsea chegou a sondar o nome de Filipe Luís para o comando técnico da equipe após a saída de Enzo Maresca, mas a movimentação não passou da fase inicial. O clube inglês avançou nas conversas com Liam Rosenior, atual treinador do Strasbourg, que desponta como favorito para assumir o cargo.

A possibilidade de Filipe Luís entrar na disputa ganhou força após informações vindas da Inglaterra apontarem que o brasileiro estava entre os nomes avaliados pela diretoria londrina. O desempenho do treinador à frente do Flamengo, especialmente em confrontos internacionais, chamou a atenção dos dirigentes do Chelsea.

Apesar do interesse, o cenário nunca evoluiu para uma negociação concreta. Entre os fatores considerados pelos ingleses estão a falta de licença para atuar na Europa e o fato de Filipe Luís estar em início de trajetória como técnico, ainda que em rápida ascensão no mercado.

Enquanto isso, o Chelsea acelerou tratativas com Rosenior. O treinador, que faz bom trabalho no futebol francês, é visto como um nome alinhado ao perfil buscado pelo clube: jovem, com metodologia moderna e experiência recente no cenário europeu. A expectativa é de definição nos próximos dias.

No Flamengo, a sondagem foi tratada com tranquilidade. Filipe Luís segue com prestígio elevado após conquistas recentes e tem contrato em vigor, mantendo foco total na sequência do trabalho no clube carioca, que vê o treinador como peça central do projeto esportivo para 2026.