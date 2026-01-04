Chelsea faz consulta, mas desiste de Filipe Luís; técnico do futebol francês vira favorito Estadão Conteúdo 04.01.26 21h22 O Chelsea chegou a sondar o nome de Filipe Luís para o comando técnico da equipe após a saída de Enzo Maresca, mas a movimentação não passou da fase inicial. O clube inglês avançou nas conversas com Liam Rosenior, atual treinador do Strasbourg, que desponta como favorito para assumir o cargo. A possibilidade de Filipe Luís entrar na disputa ganhou força após informações vindas da Inglaterra apontarem que o brasileiro estava entre os nomes avaliados pela diretoria londrina. O desempenho do treinador à frente do Flamengo, especialmente em confrontos internacionais, chamou a atenção dos dirigentes do Chelsea. Apesar do interesse, o cenário nunca evoluiu para uma negociação concreta. Entre os fatores considerados pelos ingleses estão a falta de licença para atuar na Europa e o fato de Filipe Luís estar em início de trajetória como técnico, ainda que em rápida ascensão no mercado. Enquanto isso, o Chelsea acelerou tratativas com Rosenior. O treinador, que faz bom trabalho no futebol francês, é visto como um nome alinhado ao perfil buscado pelo clube: jovem, com metodologia moderna e experiência recente no cenário europeu. A expectativa é de definição nos próximos dias. No Flamengo, a sondagem foi tratada com tranquilidade. Filipe Luís segue com prestígio elevado após conquistas recentes e tem contrato em vigor, mantendo foco total na sequência do trabalho no clube carioca, que vê o treinador como peça central do projeto esportivo para 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Chelsea Filipe Luis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53