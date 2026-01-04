Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Chelsea faz consulta, mas desiste de Filipe Luís; técnico do futebol francês vira favorito

Estadão Conteúdo

O Chelsea chegou a sondar o nome de Filipe Luís para o comando técnico da equipe após a saída de Enzo Maresca, mas a movimentação não passou da fase inicial. O clube inglês avançou nas conversas com Liam Rosenior, atual treinador do Strasbourg, que desponta como favorito para assumir o cargo.

A possibilidade de Filipe Luís entrar na disputa ganhou força após informações vindas da Inglaterra apontarem que o brasileiro estava entre os nomes avaliados pela diretoria londrina. O desempenho do treinador à frente do Flamengo, especialmente em confrontos internacionais, chamou a atenção dos dirigentes do Chelsea.

Apesar do interesse, o cenário nunca evoluiu para uma negociação concreta. Entre os fatores considerados pelos ingleses estão a falta de licença para atuar na Europa e o fato de Filipe Luís estar em início de trajetória como técnico, ainda que em rápida ascensão no mercado.

Enquanto isso, o Chelsea acelerou tratativas com Rosenior. O treinador, que faz bom trabalho no futebol francês, é visto como um nome alinhado ao perfil buscado pelo clube: jovem, com metodologia moderna e experiência recente no cenário europeu. A expectativa é de definição nos próximos dias.

No Flamengo, a sondagem foi tratada com tranquilidade. Filipe Luís segue com prestígio elevado após conquistas recentes e tem contrato em vigor, mantendo foco total na sequência do trabalho no clube carioca, que vê o treinador como peça central do projeto esportivo para 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Chelsea

Filipe Luis
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha

Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito

06.01.26 14h33

FUTEBOL

Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino

Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira

06.01.26 14h01

MMA Sport Club

Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324

06.01.26 12h05

Futebol

Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais

Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube

06.01.26 10h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DERROTA

Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente.

07.01.26 0h17

SALOMONI

Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente'

O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal

06.01.26 19h30

Futebol

TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha

Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito

06.01.26 14h33

Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda

06.01.26 18h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda