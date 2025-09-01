Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Yago Dora impõe soberania nas ondas de Fiji e é campeão mundial pela primeira vez

Estadão Conteúdo

O Brasil voltou a ser campeão mundial no surfe. Yago Dora conquistou seu primeiro título na disputa da Liga Mundial de Surfe (WSL), em Fiji, na noite desta segunda-feira (de Brasília). Ele superou o norte-americano Griffin Colapinto por 15,66 a 12,33.

O Brasil já havia sido campeão mundial sete vezes, com Gabriel Medina (2014, 2018 e 2021), Adriano de Souza (2015), Italo Ferreira (2019) e Filipe Toledo (2022 e 2023).

Yago abriu a decisão com um belo 7,33, que foi contabilizado até o fim da disputa - no surfe, são válidas a duas melhores notas de cada atleta.

Colapinto, mesmo com a prioridade, não conseguia bater o brasileiro. Apenas na quinta onda, o norte-americano ultrapassou. A vantagem, porém, durou pouco, com o Yago retomando a ponta após marcar 8,33 na sua onda 4.

O norte-americano não aproveitou quando a prioridade foi retomada por ele e não conseguiu notas altas até o fim da bateria. Bastaria que Yago administrasse a vantagem. Foi exatamente o que o brasileiro fez. O norte-americano ainda assustou, mas conseguiu apenas um 6 na 13ª onda.

COMO FOI O WSL FINALS EM FIJI? As sessões do dia atrasaram pelas condições do mar. As mulheres deram a largada apenas às 17h30, quase uma hora e meia depois da previsão de início.

Italo Ferreira (5º no ranking mundial) iniciou a disputa do WSL Finals. Ele disputou a bateria contra o britânico Jack Robinson (4º), que até começou com vantagem, com uma nota 3,83 contra 3. O brasileiro rapidamente virou e conseguiu até um 7,5, enquanto o adversário não teve pontuações mais altas. A disputa terminou 14,33 a 5,83 para Italo.

Ele voltou para a água logo em seguida, contra o norte-americano Griffin Colapinto (3º). Italo até buscou um 7 e conquistou um 6,67, mas o adversário foi melhor, com 8 e 8,33. O brasileiro ficou, então, com o quarto lugar.

Primeiro colocado do ranking mundial, Yago Dora, então, aguardava o vencedor da bateria entre Colapinto e o sul-africano Jordy Smith (2º). O norte-americano saiu com vantagem, com um 7,83, na terceira onda.

Smith virou ao buscar um 8,67 na sexta. Ele ainda fechou, na nona, com 4,83, somando 13,50. Colapinto não desistiu e insistiu até a 11ª onda, quando buscou um 7,60 e fechou em 15,43.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

surfe

Finals

Yago Dora
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Paysandu muda local onder enfrentará o Volta Redonda; veja o local

Partida da 25ª rodada da Série B será disputada na sexta-feira (5), às 19h, em Belém

01.09.25 18h56

Janela de transferências

Janela de transferências se encerra nesta terça-feira (2) no futebol brasileiro

Remo e Paysandu têm até amanhã para regularizar novos atletas para a disputa da Série B

01.09.25 16h24

FUTEBOL

Futebol: Sport Club Belém encara grupo difícil na 3ª Super Copa Capital

Maior torneio sub-17 do país acontece em dezembro, no Distrito Federal

01.09.25 16h14

Luto

Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá

Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu

01.09.25 12h26

MAIS LIDAS EM ESPORTES

admiração

Djokovic elogia e prevê ajuda para João Fonseca: 'Gosto muito do garoto, é um grande jogador'

Nas quartas de final do US Open, o sérvio explicou que fez uma brincadeira sobre ser treinador do prodígio brasileiro no futuro

01.09.25 13h44

FUTEBOL

Copa Verde: Adversário do Remo, Amazonas possui 7 jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista

A Onça Pintada possui um elenco repleto de atletas com passagens no futebol paraense e alguns deles poderão enfrentar o Remo, pelas quartas de final da Copa Verde 2024

19.03.24 10h52

MP pede afastamento de Andrés, Duílio e Augusto do Corinthians durante investigação

02.09.25 0h02

EMBALADA!

Em jogo emocionante, Tuna bate Manauara e vira líder do Grupo A da Série D

Jogo no Souza entre líderes caminhava para o empate, mas Ju Alagoano fez de pênalti aos 49 do segundo tempo e garantiu a liderança, praticamente selando a classificação do time paraense

13.07.25 17h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda