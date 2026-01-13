Xabi Alonso se pronuncia após demissão do Real: 'Este capítulo não saiu como gostaríamos' Estadão Conteúdo 13.01.26 13h33 O técnico Xabi Alonso se pronunciou nas redes sociais após a saída do Real Madrid. O comandante foi demitido na segunda-feira, 12, depois da derrota para o Barcelona no domingo, na decisão da Supercopa da Espanha. Xabi Alonso já foi substituído por Álvaro Arbeloa, que comandou as categorias de base do Real Madrid. Xabi agradeceu pela oportunidade na equipe merengue, mas admitiu que o trabalho não rendeu o esperado. "Este capítulo profissional foi concluído, e não saiu como gostaríamos. Treinar o Real Madrid foi uma honra e uma responsabilidade. Agradeço ao clube, aos jogadores e, acima de tudo, aos torcedores e madridistas pela confiança e apoio. Saio com respeito, gratidão e orgulho de ter dado o meu melhor", disse Xabi Alonso no Instagram. Ele foi contratado pelo Real Madrid em maio de 2025, para o lugar de Carlo Ancelotti, que aceitou a proposta da seleção brasileira. Xabi Alonso, portanto, durou menos de oito meses no comando do time espanhol. No clube merengue, o treinador teve 24 vitórias, seis derrotas e quatro empates em 34 partidas. Foram 72 gols marcados e 38 sofridos pela equipe no período. A insatisfação com o trabalho de Xabi Alonso vinha sendo acumulada pela torcida há algum tempo. Internamente, ele também não era unanimidade. Vinicius Júnior, uma das grandes estrelas do clube, chegou a xingar o treinador ao ser substituído em clássico com o Barcelona no ano passado. Decisões tomadas pelo técnico e a forma como o time vinha jogando eram motivos de constantes críticas. Parte da torcida, por exemplo, questionava a falta de oportunidades ao brasileiro Endrick, que acabou emprestado ao Lyon. Substituto de Xabi, Arbeloa já comandou o treino da equipe nesta terça-feira. A estreia do novo treinador será na próxima quarta-feira, 14, em partida contra o Albacete, pelas oitavas de final da Copa do Rei da Espanha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Xabi Alonso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem o Estádio do Souza, Tuna mandará jogos no Parazão e Copa do Brasil em Augusto Corrêa A Lusa vai jogar longe de Belém neste início de 2026. Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão 13.01.26 15h01 Futebol Paysandu convoca conselheiros do clube para eleição e posse do novo vice-presidente Reunião ocorre no dia 22 de janeiro, na sede do clube, em Belém 13.01.26 12h33 mais esportes Inscrições para peneira de futsal do Remo estão abertas; saiba mais Seletiva será para as categorias sub-6 ao sub-15 13.01.26 11h57 Mais esportes Paysandu abre inscrições para peneira da base de futsal do clube; veja como participar Seleção contempla crianças e adolescente entre sete e 19 anos 13.01.26 11h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES APRESENTADO Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará 12.01.26 23h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 13.01.26 7h00 FUTEBOL Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada 13.01.26 10h54 Futebol Classificado, Águia de Marabá encara o Juventude em duelo decisivo pela Copinha Azulão entra em campo nesta terça, em Guaratinguetá, buscando vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 13.01.26 8h00