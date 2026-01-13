Xabi Alonso se pronuncia após demissão do Real: 'Este capítulo não saiu como gostaríamos'

O técnico Xabi Alonso se pronunciou nas redes sociais após a saída do Real Madrid. O comandante foi demitido na segunda-feira, 12, depois da derrota para o Barcelona no domingo, na decisão da Supercopa da Espanha.

Xabi Alonso já foi substituído por Álvaro Arbeloa, que comandou as categorias de base do Real Madrid. Xabi agradeceu pela oportunidade na equipe merengue, mas admitiu que o trabalho não rendeu o esperado.

"Este capítulo profissional foi concluído, e não saiu como gostaríamos. Treinar o Real Madrid foi uma honra e uma responsabilidade. Agradeço ao clube, aos jogadores e, acima de tudo, aos torcedores e madridistas pela confiança e apoio. Saio com respeito, gratidão e orgulho de ter dado o meu melhor", disse Xabi Alonso no Instagram.

Ele foi contratado pelo Real Madrid em maio de 2025, para o lugar de Carlo Ancelotti, que aceitou a proposta da seleção brasileira. Xabi Alonso, portanto, durou menos de oito meses no comando do time espanhol.

No clube merengue, o treinador teve 24 vitórias, seis derrotas e quatro empates em 34 partidas. Foram 72 gols marcados e 38 sofridos pela equipe no período.

A insatisfação com o trabalho de Xabi Alonso vinha sendo acumulada pela torcida há algum tempo. Internamente, ele também não era unanimidade. Vinicius Júnior, uma das grandes estrelas do clube, chegou a xingar o treinador ao ser substituído em clássico com o Barcelona no ano passado.

Decisões tomadas pelo técnico e a forma como o time vinha jogando eram motivos de constantes críticas. Parte da torcida, por exemplo, questionava a falta de oportunidades ao brasileiro Endrick, que acabou emprestado ao Lyon.

Substituto de Xabi, Arbeloa já comandou o treino da equipe nesta terça-feira. A estreia do novo treinador será na próxima quarta-feira, 14, em partida contra o Albacete, pelas oitavas de final da Copa do Rei da Espanha.