Xabi Alonso evita polêmica com Yamal antes do clássico: 'Há muitas declarações no Barcelona'

As provocações recentes do jovem astro do Barcelona Lamine Yamal não caíram bem no Real Madrid antes do clássico entre as duas equipes, neste domingo, às 12h15 (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, valendo a liderança de La Liga. O craque do time catalão afirmou, na sexta-feira, que o rival "rouba e reclama".

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", a declaração irritou os jogadores do time da capital espanhola, que consideraram a fala desrespeitosa, e o capitão Dani Carvajal pretende falar com o atacante adversário após o apito final. Xabi Alonso, porém, preferiu ignorar a provocação do jovem de 18 anos.

"Não vou entrar nisso. Há muitas declarações do lado do Barcelona e não posso avaliar todas. O importante é o que acontece em campo, de onde viemos, o que vem pela frente e como jogamos. É isso que mais nos preocupa e no que temos trabalhado", esquivou-se o treinador da equipe merengue, que estará no banco pela primeira vez no El Clásico.

"É um jogo importante e há muitos ingredientes para jogarmos bem e aproveitarmos. É isso que mais nos anima", comentou o treinador. "O mais importante somos nós: nossa qualidade e nossa força. Temos de estar juntos, controlar os momentos de pressão e encurtar as distâncias. É nisso que estamos trabalhando para sermos mais consistentes."

Yamal acirrou a rivalidade na véspera do clássico enquanto participava de uma live em um jogo da Kings League na Espanha. Questionado se o Porcinos, adversário da equipe do qual é dono, o La Capital, poderia ser comparado ao Real Madrid, o atleta disparou: "Parece que sim, roubam e estão sempre reclamando", respondeu.

Após nove rodadas, o Real Madrid lidera La Liga com 24 pontos, dois a mais que o rival catalão.