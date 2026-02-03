Capa Jornal Amazônia
Xabi Alonso entra no radar do City e vira 'candidato' para substituir Guardiola, diz jornal

Estadão Conteúdo

Demitido do Real Madrid sob a alegação de "ter perdido o vestiário", Xabi Alonso pode ter como destino a Inglaterra. Depois do interesse do Liverpool, o treinador espanhol agora aparece na lista de prováveis candidatos ao cargo de Pep Guardiola, técnico que tem contrato vigente com o Manchester City, mas que vive uma fase de instabilidade à frente da equipe.

De acordo com o jornal The Telegraph, ele encabeça uma lista de três profissionais em meio à crença de que esta será a última temporada de Guardiola na equipe inglesa.

O tropeço no fim de semana na Premier League, quando chegou a abrir vantagem de dois gols frente ao Tottenham, evidenciaram a fase atual do City. A natureza do empate de 2 a 2, e a incapacidade do time azul de pressionar seus rivais na luta pelo título reforçam a ideia de incerteza sobre o futuro de Guardiola, segundo o periódico.

Diante do cenário de que o treinador catalão não deva cumprir o seu contrato (válido até junho de 2027), Xabi Alonso ganha força nos bastidores para comandar o time a partir de agosto.

No Campeonato Inglês, quem vem dando as cartas é o Arsenal, que lidera a classificação com 53 pontos. O City aparece na segunda posição com seis a menos (47) e tem o Aston Villa na cola (46), no terceiro posto.

Além de Xabi Alonso, outros dois nomes também vêm sendo ventilados. Enzo Maresca, ex-Chelsea, e atualmente desempregado, é um deles. Cesc Fábregas, atualmente no Como, da Itália, completa a lista de acordo com o The Thelegraph.

