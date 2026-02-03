Xabi Alonso entra no radar do City e vira 'candidato' para substituir Guardiola, diz jornal Estadão Conteúdo 03.02.26 11h18 Demitido do Real Madrid sob a alegação de "ter perdido o vestiário", Xabi Alonso pode ter como destino a Inglaterra. Depois do interesse do Liverpool, o treinador espanhol agora aparece na lista de prováveis candidatos ao cargo de Pep Guardiola, técnico que tem contrato vigente com o Manchester City, mas que vive uma fase de instabilidade à frente da equipe. De acordo com o jornal The Telegraph, ele encabeça uma lista de três profissionais em meio à crença de que esta será a última temporada de Guardiola na equipe inglesa. O tropeço no fim de semana na Premier League, quando chegou a abrir vantagem de dois gols frente ao Tottenham, evidenciaram a fase atual do City. A natureza do empate de 2 a 2, e a incapacidade do time azul de pressionar seus rivais na luta pelo título reforçam a ideia de incerteza sobre o futuro de Guardiola, segundo o periódico. Diante do cenário de que o treinador catalão não deva cumprir o seu contrato (válido até junho de 2027), Xabi Alonso ganha força nos bastidores para comandar o time a partir de agosto. No Campeonato Inglês, quem vem dando as cartas é o Arsenal, que lidera a classificação com 53 pontos. O City aparece na segunda posição com seis a menos (47) e tem o Aston Villa na cola (46), no terceiro posto. Além de Xabi Alonso, outros dois nomes também vêm sendo ventilados. Enzo Maresca, ex-Chelsea, e atualmente desempregado, é um deles. Cesc Fábregas, atualmente no Como, da Itália, completa a lista de acordo com o The Thelegraph. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Xabi Alonso Manchester City Guardiola COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu 03.02.26 12h48 futebol Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel 03.02.26 12h26 MMA Sport Club Maurício Ruffy desafia Conor McGregor e Paddy Pimblett após nocaute no UFC 325 03.02.26 10h40 Futebol Leão Azul e o "vestibular" do professor Osorio 03.02.26 10h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Re-Pa: Paysandu inicia venda de ingressos para sócio-torcedores; veja valores Papão encara o Paysandu no próximo domingo (8), pelo Parazão 03.02.26 10h20 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Italiano, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 03.02.26 7h00 FUTEBOL Presidente da Fifa avalia o fim da suspensão à Rússia e diz que Trump mereceu prêmio da paz Os clubes russos e a seleção nacional estão suspensos das competições organizadas pela entidade 03.02.26 10h03 Atacante teria recebido R$ 1,9 mi e é denunciado por fraude, manipulação e lavagem de dinheiro Segundo o promotor Manoel Figueiredo Antunes, o atleta solicitou ou aceitou receber valores para forçar cartões amarelos em duas partidas do Brasileirão. 02.02.26 20h27