Xabi Alonso diz que Real Madrid 'virou a página' e manda recado ao elenco:'Precisamos de todos' Estadão Conteúdo 29.09.25 19h08 O Real Madrid enfrenta o Kairat, do Casaquistão, nesta terça-feira, às 13h45 (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. Após a derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid na LaLiga, a equipe busca virar a página e reencontrar o ritmo vitorioso na competição continental. Em coletiva no estádio Central de Almaty, Xabi Alonso enfatizou a necessidade de focar rapidamente no próximo desafio: "Acredito que tanto na vitória quanto na derrota, as sensações têm que durar 24 horas. Agora estamos fechando a atenção para o próximo jogo, porque é isso que você tem que fazer se quer ganhar." O treinador ressaltou a construção do elenco e a profundidade do meio-campo: "Temos muitas opções. Não esperávamos que o último jogo fosse nosso caminho, mas temos alternativas olhando para o futuro. Vamos precisar de todos". A colocação do treinador vai em direção ao momento dos brasileiros do elenco. Vini Jr. foi discreto no último jogo, enquanto Rodrygo só entrou no decorrer da partida, refletindo uma fase de baixa de alguns atletas-chave do setor ofensivo. Sobre o adversário, o técnico espanhol analisou o Kairat: "É um time muito bem organizado, físico e motivado. Sabemos que será intenso desde o início. Eles têm ideias claras, atacam de forma direta e vão exigir nosso máximo". O espanhol destacou que a equipe estudou o rival individual e coletivamente. "Não podemos apenas analisar a atitude, temos que observar aspectos técnicos e táticos. Precisamos aprender com experiências anteriores e aplicar isso no jogo", acrescentou Alonso, reforçando a necessidade de adaptação e foco total no desafio. Por fim, o treinador reiterou a importância de intensidade e comprometimento: "Vamos jogar com onze jogadores competitivos, que darão o melhor para vencer. Este é um dia importante, um jogo importante, e precisamos transformar isso em desempenho para continuar somando pontos na Champions". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Real Madrdid Xabi Alonso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANIFESTAÇÃO Torcida do Paysandu convoca protesto em frente à sede do clube por direito ao voto do sócio torcedor Movimento será durante reunião do Conselho Deliberativo do clube. 29.09.25 15h37 Futebol Gabriel Medina conhece origens do surfe em viagem da Amazônia ao Peru Em expedição pela Amazônia e Pacasmayo, no Peru, surfista explora conexão cultural e ancestral do esporte 29.09.25 14h48 Luto Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão' Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado 29.09.25 11h56 Futebol VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro. 29.09.25 11h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 ACESSO GARANTIDO Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026 29.09.25 14h04 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08