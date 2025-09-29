Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Xabi Alonso diz que Real Madrid 'virou a página' e manda recado ao elenco:'Precisamos de todos'

Estadão Conteúdo

O Real Madrid enfrenta o Kairat, do Casaquistão, nesta terça-feira, às 13h45 (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. Após a derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid na LaLiga, a equipe busca virar a página e reencontrar o ritmo vitorioso na competição continental.

Em coletiva no estádio Central de Almaty, Xabi Alonso enfatizou a necessidade de focar rapidamente no próximo desafio: "Acredito que tanto na vitória quanto na derrota, as sensações têm que durar 24 horas. Agora estamos fechando a atenção para o próximo jogo, porque é isso que você tem que fazer se quer ganhar."

O treinador ressaltou a construção do elenco e a profundidade do meio-campo: "Temos muitas opções. Não esperávamos que o último jogo fosse nosso caminho, mas temos alternativas olhando para o futuro. Vamos precisar de todos".

A colocação do treinador vai em direção ao momento dos brasileiros do elenco. Vini Jr. foi discreto no último jogo, enquanto Rodrygo só entrou no decorrer da partida, refletindo uma fase de baixa de alguns atletas-chave do setor ofensivo.

Sobre o adversário, o técnico espanhol analisou o Kairat: "É um time muito bem organizado, físico e motivado. Sabemos que será intenso desde o início. Eles têm ideias claras, atacam de forma direta e vão exigir nosso máximo". O espanhol destacou que a equipe estudou o rival individual e coletivamente.

"Não podemos apenas analisar a atitude, temos que observar aspectos técnicos e táticos. Precisamos aprender com experiências anteriores e aplicar isso no jogo", acrescentou Alonso, reforçando a necessidade de adaptação e foco total no desafio.

Por fim, o treinador reiterou a importância de intensidade e comprometimento: "Vamos jogar com onze jogadores competitivos, que darão o melhor para vencer. Este é um dia importante, um jogo importante, e precisamos transformar isso em desempenho para continuar somando pontos na Champions".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Champions League

Real Madrdid

Xabi Alonso
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MANIFESTAÇÃO

Torcida do Paysandu convoca protesto em frente à sede do clube por direito ao voto do sócio torcedor

Movimento será durante reunião do Conselho Deliberativo do clube.

29.09.25 15h37

Futebol

Gabriel Medina conhece origens do surfe em viagem da Amazônia ao Peru

Em expedição pela Amazônia e Pacasmayo, no Peru, surfista explora conexão cultural e ancestral do esporte

29.09.25 14h48

Luto

Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão'

Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado

29.09.25 11h56

Futebol

VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula

Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro.

29.09.25 11h48

MAIS LIDAS EM ESPORTES

confusão

Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó

Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue

28.09.25 12h13

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

29.09.25 7h00

ACESSO GARANTIDO

Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B

Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026

29.09.25 14h04

Celebração

Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta'

Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão

29.09.25 10h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda