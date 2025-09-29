Capa Jornal Amazônia
Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão'

Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado

O Liberal
fonte

Jornalista morreu nesta segunda-feira (29) (Reprodução / redes sociais)

O Paysandu lamentou a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o Amigão, que fez carreira na ESPN. O comunicador faleceu nas primeiras horas desta segunda-feira (29), aos 62 anos. Por meio das redes sociais, o clube bicolor prestou solidariedade à família.

Na nota, o Papão destacou que Paulo será lembrado pelo "carisma e competência".

"O Paysandu Sport Club lamenta o falecimento do jornalista da ESPN, Paulo Soares, o Amigão. O comunicador sempre será lembrado pelo seu carisma e competência na crônica esportiva brasileira. Nossa solidariedade à família, amigos e todos os admiradores", publicou o clube.

Paulo Soares estava internado há cinco meses no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O jornalista lutava há anos contra problemas de saúde e morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos. A informação foi confirmada pela ESPN, emissora na qual ele trabalhava.

Conhecido como “Amigão da Galera”, Paulo havia completado 62 anos no último dia 13 de setembro. Ele deixa a mãe, Anna Maria, a esposa, Marlene, e os irmãos Marcelo e Roberto.

Além da ESPN, o "Amigão" também atuou nas rádios Record, Globo, Bandeirantes e Estadão, e teve passagens pela televisão em emissoras como Record, Cultura, SBT e TVA Esportes.

Paulo Soares ganhou ainda mais destaque pela parceria com Antero Greco no SportsCenter. Antero faleceu em maio de 2024, vítima de um tumor cerebral. Juntos, formaram a dupla de "Amigões" que marcou a programação esportiva no país.

Palavras-chave

esportes

paysandu

luto

paulo soares
Paysandu
