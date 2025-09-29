Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão' Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado O Liberal 29.09.25 11h56 Jornalista morreu nesta segunda-feira (29) (Reprodução / redes sociais) O Paysandu lamentou a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o Amigão, que fez carreira na ESPN. O comunicador faleceu nas primeiras horas desta segunda-feira (29), aos 62 anos. Por meio das redes sociais, o clube bicolor prestou solidariedade à família. Na nota, o Papão destacou que Paulo será lembrado pelo "carisma e competência". "O Paysandu Sport Club lamenta o falecimento do jornalista da ESPN, Paulo Soares, o Amigão. O comunicador sempre será lembrado pelo seu carisma e competência na crônica esportiva brasileira. Nossa solidariedade à família, amigos e todos os admiradores", publicou o clube. VEJA MAIS Morre jornalista Paulo Soares, o ‘Amigão da Galera’ O ex-narrador esportivo começou a carreira aos 15 anos, na Rádio Clube de Araras, em São Paulo. Ao logo do tempo, passou pela Gazeta, Record, Cultura e ESPN Neneca, ex-goleiro de Guarani, Santo André, América-MG e Figueirense, morre aos 45 anos Sua carreira se prolongou até os 42 anos, quando se aposentou no União Rondonópolis Morre ex-atacante do Arsenal de 21 anos após sofrer grave lesão cerebral em choque durante jogo Paulo Soares estava internado há cinco meses no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O jornalista lutava há anos contra problemas de saúde e morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos. A informação foi confirmada pela ESPN, emissora na qual ele trabalhava. Conhecido como “Amigão da Galera”, Paulo havia completado 62 anos no último dia 13 de setembro. Ele deixa a mãe, Anna Maria, a esposa, Marlene, e os irmãos Marcelo e Roberto. Além da ESPN, o "Amigão" também atuou nas rádios Record, Globo, Bandeirantes e Estadão, e teve passagens pela televisão em emissoras como Record, Cultura, SBT e TVA Esportes. Paulo Soares ganhou ainda mais destaque pela parceria com Antero Greco no SportsCenter. Antero faleceu em maio de 2024, vítima de um tumor cerebral. Juntos, formaram a dupla de "Amigões" que marcou a programação esportiva no país. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu luto paulo soares COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Luto Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão' Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado 29.09.25 11h56 Futebol VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro. 29.09.25 11h48 TABU Paysandu encara o Cuiabá-MT para encerrar tabu de mais de uma década; saiba qual Times entram em campo nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio da Curuzu, pela 30ª rodada da Série B 29.09.25 10h57 AINDA DÁ 'Hoje a equipe provou ter condição', diz Márcio Fernandes após vitória sobre o Criciúma Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time” 28.09.25 20h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 TABU Paysandu encara o Cuiabá-MT para encerrar tabu de mais de uma década; saiba qual Times entram em campo nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio da Curuzu, pela 30ª rodada da Série B 29.09.25 10h57