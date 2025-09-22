Neneca, ex-goleiro de Guarani, Santo André, América-MG e Figueirense, morre aos 45 anos Estadão Conteúdo 22.09.25 22h33 O futebol brasileiro está de luto. O ex-goleiro Neneca, que jogou em várias equipes do futebol nacional, entre elas os paulistas Santo André, Guarani, União Barbarense e Botafogo de Ribeirão Preto, além de América-MG, Figueirense e, por último, o União Rondonópolis, morreu na tarde desta segunda-feira em Rondonópolis, no interior do Mato Grosso. Neneca tinha apenas 45 anos e tentava se recuperar de um enfarte, sofrido na sexta-feira quando assistia a uma partida do sub-17 do União de Rondonópolis. Nascido na cidade do interior do Mato Grosso, no dia 11 de setembro de 1980, e batizado Anderson Soares da Silva, Neneca foi revelado no futebol mato-grossense, mas começou a destacar-se no Flamengo de Guarulhos no início dos anos 2000 e teve seus melhores momentos no Santo André, América Mineiro e União Barbarense, onde foi campeão brasileiro da Série C em 2004. "O Esporte Clube Santo André manifesta profundo pesar pelo falecimento de Anderson Soares da Silva, o eterno Neneca, ocorrido nesta segunda-feira, aos 45 anos, em Rondonópolis-MT. Ídolo do Ramalhão, Neneca defendeu a nossa camisa em mais de 180 partidas oficiais, sendo peça fundamental na conquista da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2008", lamentou o Santo André. "Dentro e fora de campo, construiu uma trajetória marcada por dedicação, profissionalismo e AMR ´pelo futebol. O Esporte Clube Santo André se solidariza com familiares, amigos e companheiros de profissão neste momento de dor, desejando força e conforto a todo. Descanse em paz, Neneca." Neneca jogou em vários outros times como Nacional-SP, Rio Branco de Andradas-MG, Oeste, União São João, Figueirense, Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto, entre outros, além de ter atuado na Polônia. Sua carreira se prolongou até os 42 anos, quando se aposentou no União Rondonópolis, no qual se dedicou na função de coordenador técnico. "O Guarani recebeu com grande pesar a notícia da morte de Anderson Soares da Silva, o Neneca, ex-goleiro que vestiu a camisa bugrina na temporada de 2015. O guarani presta condolências aos familiares, amigos e colegas de profissão neste momento de luto." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol luto Guarani Santo André América-MG Neneca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: Aguilera confirma atraso nos salários dos jogadores e dá prazo para pagamento Presidente do Paysandu, Roger Aguilera, falou sobre atraso no vencimento dos atletas e afirmou que isso não justifica o momento que o Papão se encontra na Série B 22.09.25 19h44 SÉRIE B Remo divulga lista de relacionados para enfrentar o Volta Redonda pela Série B Ausências por lesão marcam a convocação azulina para a 28ª rodada 22.09.25 18h57 Da pra sonhar? Paysandu chega a 10 jogos sem vencer e vê chance de rebaixamento subir para 96% Derrota para o Goiás mantém Papão na lanterna da Série B; time precisa de 70% de aproveitamento para escapar 22.09.25 18h29 BOLA DE OURO Dembélé supera concorrência e conquista a Bola de Ouro 2025 Francês desbancou joia Lamine Yamal e levou premio de melhor do mundo em 2025. 22.09.25 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Argentino, Campeonato Italiano e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 22.09.25 7h00 Mercado Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) 22.09.25 10h33 Futebol Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu 22.09.25 11h10 Futebol Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento 22.09.25 9h38