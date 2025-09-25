Morre ex-atacante do Arsenal de 21 anos após sofrer grave lesão cerebral em choque durante jogo Estadão Conteúdo 25.09.25 19h39 O futebol está de luto na Inglaterra. Morreu nesta quinta-feira, aos 21 anos, o atacante Billy Vigar, do Chichester City, da sétima divisão do Campeonato Inglês. Revelado pelo Arsenal, o jovem sofreu grave lesão cerebral durante a partida contra o Wingate & Finchley, no sábado, ao se chocar em uma parede próxima à linha lateral. Ele estava internado desde então, em coma induzido. "É com grande tristeza que o Chichester City Football Club confirma o falecimento de Billy Vigar. Solicitamos que a privacidade de sua família seja respeitada neste momento tão difícil", informou o Chichester City. "Descanse em paz, Billy. Para sempre nos corações de todos do Chichester City Football Club." A notícia causou comoção na Inglaterra, com todos os clubes manifestando solidariedade à família. "Todos no Arsenal estão devastados com a notícia chocante de que o ex-jogador da base Billy Vigar faleceu. Todos os nossos pensamentos estão com sua família e entes queridos neste momento. Descanse em paz, Billy", lamentou o Arsenal, onde o atacante começou a carreira. Entidade responsável por comandar o futebol inglês, a The Football Association também lamentou a morte do jovem jogador. "Ficamos devastados ao saber que Billy Vigar faleceu. Enviamos nossas sinceras condolências à família, amigos, entes queridos e a todos no Chichester City FC neste momento incrivelmente difícil." A gravidade do choque foi tão grande que, caso ocorresse uma recuperação, Billy Vigar ainda sofreria com sequelas. O lance do incidente ocorreu com somente 15 minutos de bola rolando. O resgate foi imediato, com transferência de helicóptero para um hospital em Londres. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Inglaterra luto Billy Wigar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VAI TER LEI DO EX? Paysandu reencontra ex-bicolores em confronto contra o Criciúma pela Série B Nicolas e Borasi deixaram o clube no meio da temporada e vivem boa fase no Criciúma, que briga pelo acesso 25.09.25 17h52 SÉRIE B Regularizado no BID, Guto Ferreira estreia no comando do Remo contra o CRB Técnico assume o Leão em meio maus resultados na Série B e terá a missão de manter o time na briga pelo acesso. 25.09.25 16h09 SÉRIE B Remo inicia venda de ingressos para partida contra o CRB no Mangueirão Ingressos digitais variam entre R$40 e R$120 e podem ser adquiridos on-line ou em pontos autorizados 25.09.25 15h37 Futebol Leão paga pecados no finalzinho 25.09.25 14h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES Ainda dá? Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes. 25.09.25 14h15 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 25.09.25 7h00 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20 SÉRIE B Remo inicia venda de ingressos para partida contra o CRB no Mangueirão Ingressos digitais variam entre R$40 e R$120 e podem ser adquiridos on-line ou em pontos autorizados 25.09.25 15h37