Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Morre ex-atacante do Arsenal de 21 anos após sofrer grave lesão cerebral em choque durante jogo

Estadão Conteúdo

O futebol está de luto na Inglaterra. Morreu nesta quinta-feira, aos 21 anos, o atacante Billy Vigar, do Chichester City, da sétima divisão do Campeonato Inglês. Revelado pelo Arsenal, o jovem sofreu grave lesão cerebral durante a partida contra o Wingate & Finchley, no sábado, ao se chocar em uma parede próxima à linha lateral. Ele estava internado desde então, em coma induzido.

"É com grande tristeza que o Chichester City Football Club confirma o falecimento de Billy Vigar. Solicitamos que a privacidade de sua família seja respeitada neste momento tão difícil", informou o Chichester City. "Descanse em paz, Billy. Para sempre nos corações de todos do Chichester City Football Club."

A notícia causou comoção na Inglaterra, com todos os clubes manifestando solidariedade à família. "Todos no Arsenal estão devastados com a notícia chocante de que o ex-jogador da base Billy Vigar faleceu. Todos os nossos pensamentos estão com sua família e entes queridos neste momento. Descanse em paz, Billy", lamentou o Arsenal, onde o atacante começou a carreira.

Entidade responsável por comandar o futebol inglês, a The Football Association também lamentou a morte do jovem jogador. "Ficamos devastados ao saber que Billy Vigar faleceu. Enviamos nossas sinceras condolências à família, amigos, entes queridos e a todos no Chichester City FC neste momento incrivelmente difícil."

A gravidade do choque foi tão grande que, caso ocorresse uma recuperação, Billy Vigar ainda sofreria com sequelas. O lance do incidente ocorreu com somente 15 minutos de bola rolando. O resgate foi imediato, com transferência de helicóptero para um hospital em Londres.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Inglaterra

luto

Billy Wigar
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

VAI TER LEI DO EX?

Paysandu reencontra ex-bicolores em confronto contra o Criciúma pela Série B

Nicolas e Borasi deixaram o clube no meio da temporada e vivem boa fase no Criciúma, que briga pelo acesso

25.09.25 17h52

SÉRIE B

Regularizado no BID, Guto Ferreira estreia no comando do Remo contra o CRB

Técnico assume o Leão em meio maus resultados na Série B e terá a missão de manter o time na briga pelo acesso.

25.09.25 16h09

SÉRIE B

Remo inicia venda de ingressos para partida contra o CRB no Mangueirão

Ingressos digitais variam entre R$40 e R$120 e podem ser adquiridos on-line ou em pontos autorizados

25.09.25 15h37

Futebol

Leão paga pecados no finalzinho

25.09.25 14h26

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Ainda dá?

Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro

Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes.

25.09.25 14h15

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

25.09.25 7h00

Futebol

Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021

Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela.

25.09.25 12h20

SÉRIE B

Remo inicia venda de ingressos para partida contra o CRB no Mangueirão

Ingressos digitais variam entre R$40 e R$120 e podem ser adquiridos on-line ou em pontos autorizados

25.09.25 15h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda