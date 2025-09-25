Morre ex-atacante do Arsenal de 21 anos após sofrer grave lesão cerebral em choque durante jogo

O futebol está de luto na Inglaterra. Morreu nesta quinta-feira, aos 21 anos, o atacante Billy Vigar, do Chichester City, da sétima divisão do Campeonato Inglês. Revelado pelo Arsenal, o jovem sofreu grave lesão cerebral durante a partida contra o Wingate & Finchley, no sábado, ao se chocar em uma parede próxima à linha lateral. Ele estava internado desde então, em coma induzido.

"É com grande tristeza que o Chichester City Football Club confirma o falecimento de Billy Vigar. Solicitamos que a privacidade de sua família seja respeitada neste momento tão difícil", informou o Chichester City. "Descanse em paz, Billy. Para sempre nos corações de todos do Chichester City Football Club."

A notícia causou comoção na Inglaterra, com todos os clubes manifestando solidariedade à família. "Todos no Arsenal estão devastados com a notícia chocante de que o ex-jogador da base Billy Vigar faleceu. Todos os nossos pensamentos estão com sua família e entes queridos neste momento. Descanse em paz, Billy", lamentou o Arsenal, onde o atacante começou a carreira.

Entidade responsável por comandar o futebol inglês, a The Football Association também lamentou a morte do jovem jogador. "Ficamos devastados ao saber que Billy Vigar faleceu. Enviamos nossas sinceras condolências à família, amigos, entes queridos e a todos no Chichester City FC neste momento incrivelmente difícil."

A gravidade do choque foi tão grande que, caso ocorresse uma recuperação, Billy Vigar ainda sofreria com sequelas. O lance do incidente ocorreu com somente 15 minutos de bola rolando. O resgate foi imediato, com transferência de helicóptero para um hospital em Londres.