Xabi Alonso destaca liderança de Vini Jr. e minimiza banco: 'Não deve se sentir ofendido' Estadão Conteúdo 16.09.25 20h48 Após a vitória do Real Madrid sobre o Olympique de Marselha na estreia da Champions League, Xabi Alonso destacou a importância de todos os jogadores do elenco e reforçou o valor de Vinícius Júnior, que iniciou o jogo no banco. O treinador ressaltou que as mudanças promovidas durante as partidas têm sido decisivas para o desempenho da equipe. O técnico espanhol afirmou que nenhum jogador deve se sentir ofendido por começar no banco. "Estamos em um momento muito exigente e precisamos de todos conectados. As substituições estão tendo um impacto muito positivo nesta temporada", disse. Questionado sobre conversas individuais com Vinícius, Alonso manteve sigilo. "Quando há conversas privadas, isso fica no CT em Valdebebas. Ninguém deve se sentir ofendido por não jogar", reforçou, defendendo a postura do atacante. O treinador destacou a importância do brasileiro para o grupo. "Sabemos a classe de jogador que é o Vini. Tê-lo concentrado e rendendo ao máximo é bom para todos. Ele é um líder e um exemplo dentro do time", afirmou, elogiando a atitude do atleta. Xabi analisou também a partida e a resposta do Real frente às adversidades. "Foi um jogo típico de Champions. Mesmo após sofrer o gol, mantivemos a postura e fomos para o intervalo com empate. No segundo tempo, mesmo com a expulsão, conseguimos controlar o jogo e marcar o gol da vitória", disse. O treinador reforçou que o processo de adaptação do time ainda está em andamento. "É um processo longo. Os jogadores estão assimilando a ideia de jogo e percebendo que podem competir. Ainda falta mais continuidade, mas estamos no caminho certo", completou. O Real volta a campo para defender a liderança da La Liga. O time merengue encara o Espanyol no sábado, às 11h15, no Santiago Bernabéu.