Xabi Alonso defende Rodrygo em período de jejum no Real Madrid: 'Tem atitude muito boa' Rodrygo fez 15 jogos na atual temporada, com uma assistência dada Estadão Conteúdo 02.12.25 15h44 Rodrygo (Pierre-Philippe MARCOU / AFP) O atacante Rodrygo vive uma fase difícil no Real Madrid. O brasileiro enfrenta longo jejum de gols na equipe espanhola. O atleta não balançou as redes nos últimos 30 jogos que fez pelo time merengue esse período já vem chamando a atenção. Segundo a imprensa espanhola, Rodrygo agora divide com Mariano Díaz a pior série sem gols entre os atletas do setor ofensivo do gigante espanhol em 123 anos de história. O brasileiro não esconde a frustração com a fase no clube. Diante da situação, o técnico Xabi Alonso saiu em defesa do atacante brasileiro. Rodrygo fez 15 jogos na atual temporada, com uma assistência dada. "(Tenho que) Confiar nele, esperar porque essas coisas no futebol mudam com uma ação, um gol... É muito o estado anímico do jogador. E o Rodrygo tem a qualidade, disputou partidas, outras não pôde jogar mais porque a disputa aqui é muito exigente, mas ninguém duvida da sua qualidade", afirmou Xabi Alonso. "É um rapaz que tem uma atitude muito boa, predisposição muito boa e o esperamos. Sobretudo acho que precisa desse bom feeling, com ações, bons jogos, um gol para acabar com esse momento seu", prosseguiu o comandante. O último gol de Rodrygo pelo Real Madrid foi em março, pela Liga dos Campeões, em clássico contra o Atlético de Madrid. O nome do jogador brasileiro foi especulado em alguns clubes na última janela de transferências, como PSG, Arsenal, Tottenham e Chelsea. Rodrygo tem contrato com o Real Madrid até o mês de junho de 2028. Apesar da fase ruim, ele foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para a última convocação da seleção brasileira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Xabi Alonso, Rodrygo jejum COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes 02.12.25 15h13 mais esportes Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil 02.12.25 12h25 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03