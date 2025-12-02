Capa Jornal Amazônia
Xabi Alonso defende Rodrygo em período de jejum no Real Madrid: 'Tem atitude muito boa'

Rodrygo fez 15 jogos na atual temporada, com uma assistência dada

Estadão Conteúdo
fonte

Rodrygo (Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

O atacante Rodrygo vive uma fase difícil no Real Madrid. O brasileiro enfrenta longo jejum de gols na equipe espanhola. O atleta não balançou as redes nos últimos 30 jogos que fez pelo time merengue esse período já vem chamando a atenção.

Segundo a imprensa espanhola, Rodrygo agora divide com Mariano Díaz a pior série sem gols entre os atletas do setor ofensivo do gigante espanhol em 123 anos de história. O brasileiro não esconde a frustração com a fase no clube.

Diante da situação, o técnico Xabi Alonso saiu em defesa do atacante brasileiro. Rodrygo fez 15 jogos na atual temporada, com uma assistência dada.

"(Tenho que) Confiar nele, esperar porque essas coisas no futebol mudam com uma ação, um gol... É muito o estado anímico do jogador. E o Rodrygo tem a qualidade, disputou partidas, outras não pôde jogar mais porque a disputa aqui é muito exigente, mas ninguém duvida da sua qualidade", afirmou Xabi Alonso.

"É um rapaz que tem uma atitude muito boa, predisposição muito boa e o esperamos. Sobretudo acho que precisa desse bom feeling, com ações, bons jogos, um gol para acabar com esse momento seu", prosseguiu o comandante.

O último gol de Rodrygo pelo Real Madrid foi em março, pela Liga dos Campeões, em clássico contra o Atlético de Madrid. O nome do jogador brasileiro foi especulado em alguns clubes na última janela de transferências, como PSG, Arsenal, Tottenham e Chelsea.

Rodrygo tem contrato com o Real Madrid até o mês de junho de 2028. Apesar da fase ruim, ele foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para a última convocação da seleção brasileira.

Palavras-chave

futebol

Real Madrid

Xabi Alonso, Rodrygo jejum
.
