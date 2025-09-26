Xabi Alonso 'blinda' Vini Jr. contra provocação de olho no jogo do Real com Atlético de Madrid Estadão Conteúdo 26.09.25 11h19 Alvo de seguidas provocações de cunho racista vindos da torcida do Atlético de Madrid, o atacante Vini Jr vem ganhando uma atenção especial de Xabi Alonso. Ciente do potencial que o brasileiro tem para tornar o ataque do Real Madrid ainda mais forte para o encontro deste sábado, diante do rival, no Metropolitano, pela La Liga, o treinador merengue deixou o lado psicológico do atleta preparado para qualquer tipo de adversidade. "Não devemos nos esquivar do que aconteceu, mas estar preparados (sobre hostilidades). Temos nossas armas e o Vini é fundamental para nós. Gostei do que ele fez outro dia. E gosto de vê-lo sorrir", afirmou o técnico do Real. Questionado nos últimos tempos pela perda da titularidade, o atleta revelado pelo Flamengo deu a resposta que muitos esperavam no triunfo de 4 a 1 sobre o Levante nesta terça, em partida válida pela La Liga. Fez um golaço, contribuiu com uma assistência e atuou os 90 minutos. De quebra, ainda terminou o confronto com a tarja de capitão. Ciente da rivalidade, Xabi terá pela frente o seu primeiro clássico como treinador do Real Madrid. Conhecedor da atmosfera pelos anos em que atuou com camisa merengue, ele disse estar ansioso pelo embate. "Clássicos são sempre especiais. Você sente o clima na região nos dias que antecedem a partida. E quando você sabe o que está em jogo, a motivação aumenta ainda mais. Esperamos uma atmosfera forte neste sábado", afirmou. Para a partida, o treinador não quis adiantar a escalação. "A preparação será a mesma", afirmou em um tom evasivo. Sobre o que esperar do Atlético em seu estádio, ele foi direto. "Eles vão querer tudo. A classificação ainda não será tão decisiva, mas espero um confronto muito duro e vamos ter de trabalhar muito para tentar vencer". Na tabela do Espanhol, o Real Madrid reina absoluto até aqui. Com 100% de aproveitamento em seis rodadas, a equipe ocupa a liderança isolada com 18 pontos. Em seis jogos, foram 14 gols marcados. Já o Atlético de Madrid teve um início hesitante. Com apenas duas vitórias nas seis rodadas que disputou, a equipe do técnico Diego Simeone aparece em oitavo lugar (nove pontos). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga Real Madrid Atlético de Madrid Xabi Alonso Vini Jr. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 Carlos Ferreira Em Criciúma, duas marcas à prova 26.09.25 10h40 Futebol Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18 FUTEBOL Semifinais da Libertadores 2025: datas, chaveamento e tudo que você precisa saber Esta é a última fase do torneio disputada em dois turnos 26.09.25 8h28 polêmica Vini Jr. recusou renovação 'já acertada' com Real por perder espaço para Mbappé, diz jornalista O jornalista aponta ainda que o plano atual em torno de Mbappé, sob o comando de Xabi Alonso, tem prejudicado o espaço de Vinícius na equipe. 25.09.25 20h59 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira 26.09.25 7h00