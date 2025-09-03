Willian recua após dizer 'nunca mais' para o Brasil na saída do Corinthians e acerta com Grêmio

Apesar de ter dito que "nunca mais" voltaria ao futebol brasileiro após deixar o Corinthians, Willian vai jogar novamente no País. O atacante está acertado com o Grêmio e já consta no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Entretanto, a imagem apareceu antes do anúncio oficial por parte do clube gaúcho.

Esta será a terceira passagem do atacante pelo futebol do Brasil. Revelado pelo Corinthians em 2006, Willian passou por Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Anzhi (Rússia), Chelsea e Arsenal, até voltar ao clube paulista em 2021.

Na época, porém, o atacante viveu um momento de pressão e decidiu deixar o Brasil, em escolha que tomou junto da família. "Eu não quero voltar para o Brasil, nunca mais. Eu já tinha esse pensamento desde antes do Corinthians. Acabou acontecendo uma situação de voltar para o clube onde comecei porque eu quis e o Corinthians também, mas já pensava em continuar até o fim na Europa", revelou o jogador, em entrevista à PL Brasil, na época.

"Agora, pretendo encerrar (minha carreira) aqui fora, seja na Europa, nos Estados Unidos ou em outro lugar. Se puder ser na Inglaterra, seria perfeito. Pretendo jogar mais quatro ou cinco anos. Mas a gente nunca sabe porque o futebol muda bastante.""

Quando deixou o Corinthians, Willian fechou com o Fulham, pelo qual jogou entre 2022 e 2024. O atacante ainda teve boa participação na Premier League, com 67 jogos, 10 gols e sete assistências.

Ao final do contrato, o jogador foi para o Olympiacos, da Grécia, mas disputou apenas 11 jogos. O Fulham apostou novamente no brasileiro, que não repetiu o bom desempenho da primeira passagem. Em junho deste ano, o clube inglês anunciou que não renovaria, tornando o atleta livre no mercado.

Além da carreira por clubes, Willian passou pela seleção brasileira. O atacante participou das Copas de 2014 e 2018. Em 2019, ele foi campeão da Copa América, após ser convocado para substituir Neymar, lesionado.