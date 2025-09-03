Willian recua após dizer 'nunca mais' para o Brasil na saída do Corinthians e acerta com Grêmio Estadão Conteúdo 03.09.25 0h03 Apesar de ter dito que "nunca mais" voltaria ao futebol brasileiro após deixar o Corinthians, Willian vai jogar novamente no País. O atacante está acertado com o Grêmio e já consta no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Entretanto, a imagem apareceu antes do anúncio oficial por parte do clube gaúcho. Esta será a terceira passagem do atacante pelo futebol do Brasil. Revelado pelo Corinthians em 2006, Willian passou por Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Anzhi (Rússia), Chelsea e Arsenal, até voltar ao clube paulista em 2021. Na época, porém, o atacante viveu um momento de pressão e decidiu deixar o Brasil, em escolha que tomou junto da família. "Eu não quero voltar para o Brasil, nunca mais. Eu já tinha esse pensamento desde antes do Corinthians. Acabou acontecendo uma situação de voltar para o clube onde comecei porque eu quis e o Corinthians também, mas já pensava em continuar até o fim na Europa", revelou o jogador, em entrevista à PL Brasil, na época. "Agora, pretendo encerrar (minha carreira) aqui fora, seja na Europa, nos Estados Unidos ou em outro lugar. Se puder ser na Inglaterra, seria perfeito. Pretendo jogar mais quatro ou cinco anos. Mas a gente nunca sabe porque o futebol muda bastante."" Quando deixou o Corinthians, Willian fechou com o Fulham, pelo qual jogou entre 2022 e 2024. O atacante ainda teve boa participação na Premier League, com 67 jogos, 10 gols e sete assistências. Ao final do contrato, o jogador foi para o Olympiacos, da Grécia, mas disputou apenas 11 jogos. O Fulham apostou novamente no brasileiro, que não repetiu o bom desempenho da primeira passagem. Em junho deste ano, o clube inglês anunciou que não renovaria, tornando o atleta livre no mercado. Além da carreira por clubes, Willian passou pela seleção brasileira. O atacante participou das Copas de 2014 e 2018. Em 2019, ele foi campeão da Copa América, após ser convocado para substituir Neymar, lesionado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Grêmio Willian COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Em momentos diferentes, campanha do Remo na Série B 2025 é parecida com a de 2021; veja números Remo briga na parte de cima na tabela nesta temporada 2025 e luta por acesso 02.09.25 19h53 FUTEBOL Remo fecha com lateral e meia ofensivo para o restante da Série B; veja detalhes Leão busca reforçar o elenco para a reta final da Série B do Brasileirão 02.09.25 17h54 MUDANÇA Paysandu troca Curuzu pelo Mangueirão para enfrentar o Volta Redonda; retrospecto não é positivo Papão venceu apenas um jogo disputado no Mangueirão nesta Série B 02.09.25 17h01 SÉRIE B Contraste na Série B: Paysandu tem menos vitórias que derrotas do Remo Papão venceu apenas quatro vezes, enquanto Leão Azul acumula cinco derrotas na competição 02.09.25 16h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Al-Hilal segura Marcos Leonardo até limite da janela e frustra plano do São Paulo por atacante 03.09.25 0h03 Willian recua após dizer 'nunca mais' para o Brasil na saída do Corinthians e acerta com Grêmio 03.09.25 0h03 MERCADO Remo e Paysandu encerram janela de transferências com quatro contratações cada Enquanto o Leão tenta se aproximar do G4 da Série B e sonha com o acesso, o Papão busca alternativas ofensivas para reagir na lanterna da competição e evitar o retorno à Série C 02.09.25 21h51 Futebol Remo é o time com maior arrecadação líquida na Série B, aponta levantamento Os dados divulgados pelo site Sr. Goool mostram que oLeão Azul está à frente dos grandes clubes da Segundona, como Athletico-PR, Coritiba e Goiás 02.09.25 18h44