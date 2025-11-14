Capa Jornal Amazônia
Goleira paraense de Tomé-Açu é convocada para a Seleção Brasileira Sub-20

Jany Santos iniciou sua trajetória na base do Remo antes de ingressar no Fluminense na última temporada.

Caio Maia
fonte

Jany Santos, goleira paraense, que defende o Fluminense (Mailson Santana/FFC)

A goleira paraense Jany Santos, de 18 anos e atleta do Fluminense, foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-20. Ela integra a lista de 23 jogadoras selecionadas pela técnica Camila Orlando para dois amistosos contra Argentina e Paraguai, agendados para os dias 26 e 29 deste mês de novembro no Centro de Treinamento da Federação Argentina, em Ezeiza.

Natural de Tomé-Açu, Jany Santos iniciou sua trajetória na base do Remo antes de ingressar no Fluminense na última temporada. Pelo clube carioca, a goleira conquistou a Copinha de 2024.

Em 2025, ela já participou da Copa Rio e do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Atualmente, Jany Santos também tem recebido oportunidades na equipe principal do Fluminense, que disputa o Campeonato Carioca.

Os dois amistosos, que serão disputados nos próximos dias 26 (contra a Argentina) e 29 (contra o Paraguai), no Centro de Treinamento da Federação Argentina, em Ezeiza, fazem parte da preparação para o Campeonato Sul-Americano Sub-20, previsto para fevereiro de 2026.

Confira a Lista Completa de Convocadas

Confira abaixo a relação completa das atletas convocadas:

  • Goleiras
    • Elu - São Paulo
    • Faichel - Ferroviária
    • Jany Santos - Fluminense
  • Defensoras
    • Ana Bia - São Paulo
    • Bia Martins - Internacional
    • Duda Matos - Flamengo
    • Sofia - Flamengo
    • Thay - Botafogo
    • Isabela - Flamengo
    • Samara - Santos
    • Sarah - Ferroviária
  • Meias
    • Adrielly - Fluminense
    • Clarinha - Benfica (POR)
    • Julia - Grêmio
    • Nayara - Botafogo
    • Nogueira - Ferroviária
    • Vitorinha - São Paulo
  • Atacantes
    • Carioca - Fluminense
    • Dudinha - Ferroviária
    • Evelin - Santos
    • Gisele - Grêmio
    • Puccinelli - Hutchinson College / Blue Dragons (EUA)
    • Tainá - Fortaleza

 

