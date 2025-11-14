Goleira paraense de Tomé-Açu é convocada para a Seleção Brasileira Sub-20 Jany Santos iniciou sua trajetória na base do Remo antes de ingressar no Fluminense na última temporada. Caio Maia 14.11.25 14h56 Jany Santos, goleira paraense, que defende o Fluminense (Mailson Santana/FFC) A goleira paraense Jany Santos, de 18 anos e atleta do Fluminense, foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-20. Ela integra a lista de 23 jogadoras selecionadas pela técnica Camila Orlando para dois amistosos contra Argentina e Paraguai, agendados para os dias 26 e 29 deste mês de novembro no Centro de Treinamento da Federação Argentina, em Ezeiza. Natural de Tomé-Açu, Jany Santos iniciou sua trajetória na base do Remo antes de ingressar no Fluminense na última temporada. Pelo clube carioca, a goleira conquistou a Copinha de 2024. Em 2025, ela já participou da Copa Rio e do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Atualmente, Jany Santos também tem recebido oportunidades na equipe principal do Fluminense, que disputa o Campeonato Carioca. Os dois amistosos, que serão disputados nos próximos dias 26 (contra a Argentina) e 29 (contra o Paraguai), no Centro de Treinamento da Federação Argentina, em Ezeiza, fazem parte da preparação para o Campeonato Sul-Americano Sub-20, previsto para fevereiro de 2026. Confira a Lista Completa de Convocadas Confira abaixo a relação completa das atletas convocadas: Goleiras Elu - São Paulo Faichel - Ferroviária Jany Santos - Fluminense Defensoras Ana Bia - São Paulo Bia Martins - Internacional Duda Matos - Flamengo Sofia - Flamengo Thay - Botafogo Isabela - Flamengo Samara - Santos Sarah - Ferroviária Meias Adrielly - Fluminense Clarinha - Benfica (POR) Julia - Grêmio Nayara - Botafogo Nogueira - Ferroviária Vitorinha - São Paulo Atacantes Carioca - Fluminense Dudinha - Ferroviária Evelin - Santos Gisele - Grêmio Puccinelli - Hutchinson College / Blue Dragons (EUA) Tainá - Fortaleza Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia futebol feminino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Hungria x Irlanda: onde assistir e escalações do jogo hoje (16/11) pelas eliminatórias da Copa Hungria e Irlanda jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/11) pelo Brasileirão Santos e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.11.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00