Goleira paraense de Tomé-Açu é convocada para a Seleção Brasileira Sub-20

A goleira paraense Jany Santos, de 18 anos e atleta do Fluminense, foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-20. Ela integra a lista de 23 jogadoras selecionadas pela técnica Camila Orlando para dois amistosos contra Argentina e Paraguai, agendados para os dias 26 e 29 deste mês de novembro no Centro de Treinamento da Federação Argentina, em Ezeiza.

Natural de Tomé-Açu, Jany Santos iniciou sua trajetória na base do Remo antes de ingressar no Fluminense na última temporada. Pelo clube carioca, a goleira conquistou a Copinha de 2024.

Em 2025, ela já participou da Copa Rio e do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Atualmente, Jany Santos também tem recebido oportunidades na equipe principal do Fluminense, que disputa o Campeonato Carioca.

Os dois amistosos, que serão disputados nos próximos dias 26 (contra a Argentina) e 29 (contra o Paraguai), no Centro de Treinamento da Federação Argentina, em Ezeiza, fazem parte da preparação para o Campeonato Sul-Americano Sub-20, previsto para fevereiro de 2026.

Confira a Lista Completa de Convocadas

Confira abaixo a relação completa das atletas convocadas:

Goleiras Elu - São Paulo Faichel - Ferroviária Jany Santos - Fluminense

Defensoras Ana Bia - São Paulo Bia Martins - Internacional Duda Matos - Flamengo Sofia - Flamengo Thay - Botafogo Isabela - Flamengo Samara - Santos Sarah - Ferroviária

Meias Adrielly - Fluminense Clarinha - Benfica (POR) Julia - Grêmio Nayara - Botafogo Nogueira - Ferroviária Vitorinha - São Paulo

Atacantes Carioca - Fluminense Dudinha - Ferroviária Evelin - Santos Gisele - Grêmio Puccinelli - Hutchinson College / Blue Dragons (EUA) Tainá - Fortaleza

