Weverton aumenta coleção de falhas em clássicos e recebe críticas por atuação em Gre-Nal Estadão Conteúdo 26.01.26 19h12 O Grêmio foi superado pelo Internacional neste domingo, por 4 a 2, em clássico válido pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. O destaque negativo do lado do time tricolor ficou por conta do goleiro Weverton, que recebeu críticas por falhar em alguns gols do rival. Aos 10 minutos de jogo, quando o Grêmio vencia por 1 a 0, o jogador de 38 anos saiu mal da meta em lance que terminou no gol contra do lateral Marcos Rocha. Weverton também foi criticado no quarto tento colorado, marcado por Alexandro Bernabei, em finalização rente à trave direita do gol defendido pelo goleiro. Esta foi apenas a segunda partida do acreano com a camisa do time Gaúcho. Ele realizou sua estreia na última quarta-feira, 21, na vitória por 2 a 0 sobre o Guarany de Bagé, fora de casa. COLEÇÃO DE FALHAS EM CLÁSSICOS No seu primeiro Gre-Nal na carreira, Weverton falhou no revés para o Internacional e aumentou sua lista de desempenhos abaixo da média em clássicos. Na sua longa passagem pelo Palmeiras, o goleiro acumulou alguns erros em confrontos contra o Corinthians. Em 2024, ele tirou a mão em uma falta cobrada pelo meia Rodrigo Garro que igualou o duelo em 2 a 2 já nos acréscimos. No mesmo ano, Weverton perdeu o tempo de bola e deixou o gol livre para Yuri Alberto ampliar o placar na vitória do clube alvinegro por 2 a 0. Antes disso, ele também foi criticado em gols anotados pelo zagueiro Gil, ex-Corinthians, em lances semelhantes onde a tentativa vai no meio da meta e não é defendida pelo arqueiro.