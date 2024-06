Wesley Safadão vira jogador de futebol e fecha com time profissional

O cantor Wesley Safadão surpreendeu seus fãs nesta terça-feira (18) ao anunciar que irá se aventurar no futebol profissional. Através de seus stories no Instagram, Safadão revelou ter fechado contrato com um time paraibano para disputar a reta final da temporada.

"Há uns 15 dias, fui contratado por um time da Paraíba para jogar o último jogo da temporada. É o último jogo. Vou entrar com 20 minutos do segundo tempo, vou jogar só os últimos 25 minutos. Preciso estar pronto", declarou o artista, vestindo a camisa do Treze-PB. Safadão foi uma das principais atrações do Parárraiá, em Belém.

"É o terceiro dia de treino, estou só aquecendo, mas já estou morto", brincou o cantor, mostrando que leva a sério a nova empreitada e se dedica aos treinos para estrear com gás total.

Vale lembrar que o Treze-PB se encontra em uma ótima fase na Série D do Campeonato Brasileiro, liderando o Grupo 3 com 23 pontos em nove jogos. A equipe já está garantida na segunda fase do torneio e busca a classificação para as fases finais da competição.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)