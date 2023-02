Celular é jogado no rosto de Wesley Safadão durante Show em Olinda

Na última segunda-feira (20), o cantor Wesley Safadão realizou um show no Camarote Olinda, em Recife, quando foi atingido por um celular que um fã arremessou. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra como o aparelho foi arremessado, acertando o cantor que entretia o público.

O artista não reclamou das dores e seguiu com o show. Durante o arremesso do objeto, wesley tentou fugir rapidamente do celular quando girou o corpo. Em seguida, ele apanhou o celular e entregou para uma pessoa de sua equipe. O arremesso de objetos já foi repreendido por muitos cantores, mas a prática ainda é feita em muitos shows.

O vídeo foi compartilhado pelo perfil Renato Sertanejeiro no Instagram e mostra o momento em que o celular é arremessado e bate no rosto de Wesley. Segundo informações, o cantor não saiu com ferimentos na pele.

Nas redes sociais, internautas repudiaram a atitude do fã e criticaram a prática como “sem noção”. Outros comentáritos também falavam sobre como os fãs passam dos limites para conseguirem a atenção dos ídolos. “Falta de respeito”, escreveu uma internauta. Outra comentou: “a paz e tranquilidade desse homem tinha que ser comercializada”.

