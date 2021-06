Wesley Safadão fala sobre desentendimento com Gusttavo Lima

O cantor Wesley Safadão falou sobre a briga com Gusttavo Lima – os dois não viveram um período de rusgas por conta de shows nas mesmas datas. As informações são do portal Metrópoles. Segundo o artista cearense, o problema foi superado.

Wesley Safadão foi entrevistado pelo jornalista Erlan Bastos e falou sobre a briga com Gusttavo Lima. “Da minha parte, não. Eu entendo muito bem que o único concorrente que eu tenho, sou eu mesmo”, comentou, minimizando o problema.

Recentemente, Safadão fez uma live um dia antes de Gusttavo Lima e os fãs apontaram um possível conflito. “Fala irmão, beleza? Para de criar competição ou rivalidade onde não tem, estamos a mais de um ano parados, todo mundo assiste a do Gusttavo Lima amanhã e a minha dia 9, tem espaço e público para todos fazerem live. Deus te abençoe aí”.