Wembanyama rouba cena em estreia de Flagg, anota 40 pontos e Spurs vencem Mavericks na NBA Estadão Conteúdo 23.10.25 8h58 Os olhos no American Airlines Center, no Texas, estavam todos voltados para Cooper Flagg, número 1 do draft que promete resgatar o jogo bonito e vitorioso do Dallas Mavericks. Mas o menino de 18 anos, segundo mais jovem a estrear na NBA, foi ofuscado em seu primeiro jogo oficial pelo gigante francês Victor Wembanyama, que também carrega o rótulo de esperança de sua equipe, o San Antonio Spurs, que o draftou em 2022. O pivô teve uma apresentação de gala, com 40 pontos, no triunfo por visitantes por goleada de 125 a 92. O calouro fez somente 10, além de pegar 10 rebotes. O jogo com maior diferença desta primeira rodada da nova temporada da NBA foi construído desde cedo, com Wembanyama mostrando que a lesão no ombro (trombose venosa profunda) que o tirou da edição anterior faz parte do passado. O gigante de 2,23m liderou uma sequência de 13 a 0 no primeiro quarto que prevaleceu até o fim. Wembanyama fez mais da metade de seus pontos antes do intervalo. Foram 21, além de oito rebotes em dois períodos para garantir um 60 a 51. Enquanto isso, Flagg estava zerado. A esperança dos Mavericks desencantou na abertura do terceira período somente, no qual os texanos reduziram a vantagem somente para sete pontos, até os Spurs voltarem a dominar o placar e fecharem a parcial com 93 a 72. O quarto decisivo, antes de os treinadores rodarem seus elencos, ainda serviu para Wembanyama mostrar o quão disposto está na temporada ao anotar mais nove pontos para os dominantes Spurs, que jamais deixaram de buscar a cesta e venceram com enorme facilidade. CALOURO BRILHA E 76ERS CALAM TD GARDEN VJ Edgecombe precisou de um jogo para provar o motivo de ser tão cobiçado no draft da NBA. Terceira escolha, o armador do Philadelphia 76ers teve uma noite de gala na noite desta quarta-feira no TD Garden, casa do Boston Celtics, maior vencedor da NBA, se tornando o terceiro melhor jovem estreante com impressionantes 34 pontos, atrás somente da lenda Wilt Chamberlain (43 pontos em 1959) e Frank Selvy (35 em 1954). Nascido nos Bahamas, o armador de 20 anos ainda quebrou uma marca do astro LeBron James, que era o estreante com maior pontuação em um primeiro quarto da história com 12 pontos. Edgecombe contribuiu com 14 no triunfo apertado por 117 a 116. O garoto já vinha se destacando na pré-temporada da NBA e não decepcionou a torcida dos 76ers, que vem sofrendo com as lesões das estrelas Joel Embiid e Paul George e mostrou que pode ser um bom parceiro para Tyrese Maxey, cestinha da partida com 40 pontos. Edgecombe acertou cinco bolas de três, deu infiltrações e até enterrou. Mesmo assim, quase entrega a vitória ao errar dois lances livres restando 9 segundos e permitir mais uma posse ao Boston, que não aproveitou. Pritchard errou o arremesso. O Boston chegou a abrir 88 a 75 no quarto período e não conseguiu administrar a boa vantagem. "No fim das contas, eu só estava tentando jogar basquete", afirmou o ainda tímido Edgecombe. "Não queria pensar muito", completou ele, que acertou 13 de seus 26 arremessos e ainda contribuiu com sete rebotes. RESULTADOS DESTA QUARTA-FEIRA: Orlando Magic 125 x 121 Miami Heat Charlotte Hornets 136 x 117 Brooklyn Nets Atlanta Hawks 118 x 138 Toronto Raptors Boston Celtics 116 x 117 Philadelphia 76ers Memphis Grizzlies 128 x 122 New Orleans Pelicans Chicago Bulls 115 x 111 Detroit Pistons Milwaukee Bucks 133 x 120 Washington Wizards Utah Jazz 129 x 108 Los Angeles Clippers Dallas Mavericks 92 x 125 San Antonio Spurs Portland Trail Blazers 114 x 118 Minnesota Timberwolves Phoenix Suns 120 x 116 Sacramento Kings JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA: Indiana Pacers x Oklahoma City Thunder Golden State Warriors x Denver Nuggets 