Wembanyama faz 41 pontos e Spurs abrem vantagem sobre Thunder na final da Conferência Oeste

Em um jogo com direito a duas prorrogações e uma partida de alto nível técnico, o San Antonio Spurs largou na frente neste playoff que vai definir o campeão da Conferência Oeste da NBA ao superar o Oklahoma City Thunder pelo placar de 122 a 115 na noite desta segunda-feira, em confronto realizado no Paycom Center. Este foi o sexto Jogo 1 na história dos playoffs da NBA a ir para a segunda prorrogação - o primeiro desde um jogo entre Spurs e Warriors em 2013.

Com uma atuação iluminada, Victor Wembanyama tomou conta da partida. Ele fez 41 pontos e pegou 24 rebotes mostrando pontaria calibrada e também muita eficiência na briga no garrafão. Não bastasse isso, ele ainda foi decisivo nos instantes finais.

O pivô selou a vitória com duas enterradas no último minuto, uma delas resultando em uma jogada de três pontos. Na construção do triunfo, Stephon Castle fez 17 pontos, Devin Vassell e Keldon Johnson marcaram 13 cada e Julian Champagnie adicionou 11 para os visitantes, que não contaram com De'Aaron Fox devido a uma rigidez no tornozelo.

"Um grande esforço - de todos", disse Wembanyama, que, aos 22 anos e 134 dias, se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo menos 40 pontos e pegar 20 rebotes em um jogo de playoffs. Kareem Abdul-Jabbar tinha 22 anos e 343 dias quando fez um jogo de 40/20 nas finais da NBA de 1970.

Para o técnico do San Antonio Spurs, Mitch Johnson, o resultado final foi fruto da determinação de sua equipe em superar um grande rival dentro de seus domínios. "Foi uma guerra de vontades. Os níveis de força mental demonstrados por ambas as equipes foi muito grande e precisávamos de cada segundo de todos que jogaram."

Pelo lado do Oklahoma City Thunder, Alex Caruso marcou 31 pontos, a segunda maior pontuação de sua carreira, vindo do banco. Jalen Williams, que retornou após seis jogos de ausência devido a uma lesão na coxa e marcou 26 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota diante de sua torcida.

Os dois times voltam a se encontrar nesta quarta-feira pelo jogo 2 dos playoffs que valem o título da Conferência Oeste. A partida será novamente na casa do Thunder, que espera um novo desfecho para buscar o empate nesta disputa com os Spurs.