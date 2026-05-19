Wembanyama faz 41 pontos e Spurs abrem vantagem sobre Thunder na final da Conferência Oeste Estadão Conteúdo 19.05.26 9h02 Em um jogo com direito a duas prorrogações e uma partida de alto nível técnico, o San Antonio Spurs largou na frente neste playoff que vai definir o campeão da Conferência Oeste da NBA ao superar o Oklahoma City Thunder pelo placar de 122 a 115 na noite desta segunda-feira, em confronto realizado no Paycom Center. Este foi o sexto Jogo 1 na história dos playoffs da NBA a ir para a segunda prorrogação - o primeiro desde um jogo entre Spurs e Warriors em 2013. Com uma atuação iluminada, Victor Wembanyama tomou conta da partida. Ele fez 41 pontos e pegou 24 rebotes mostrando pontaria calibrada e também muita eficiência na briga no garrafão. Não bastasse isso, ele ainda foi decisivo nos instantes finais. O pivô selou a vitória com duas enterradas no último minuto, uma delas resultando em uma jogada de três pontos. Na construção do triunfo, Stephon Castle fez 17 pontos, Devin Vassell e Keldon Johnson marcaram 13 cada e Julian Champagnie adicionou 11 para os visitantes, que não contaram com De'Aaron Fox devido a uma rigidez no tornozelo. "Um grande esforço - de todos", disse Wembanyama, que, aos 22 anos e 134 dias, se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo menos 40 pontos e pegar 20 rebotes em um jogo de playoffs. Kareem Abdul-Jabbar tinha 22 anos e 343 dias quando fez um jogo de 40/20 nas finais da NBA de 1970. Para o técnico do San Antonio Spurs, Mitch Johnson, o resultado final foi fruto da determinação de sua equipe em superar um grande rival dentro de seus domínios. "Foi uma guerra de vontades. Os níveis de força mental demonstrados por ambas as equipes foi muito grande e precisávamos de cada segundo de todos que jogaram." Pelo lado do Oklahoma City Thunder, Alex Caruso marcou 31 pontos, a segunda maior pontuação de sua carreira, vindo do banco. Jalen Williams, que retornou após seis jogos de ausência devido a uma lesão na coxa e marcou 26 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota diante de sua torcida. Os dois times voltam a se encontrar nesta quarta-feira pelo jogo 2 dos playoffs que valem o título da Conferência Oeste. A partida será novamente na casa do Thunder, que espera um novo desfecho para buscar o empate nesta disputa com os Spurs. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Spurs Thunder Webanyama COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Veja quanto tempo o Brasileirão ficará paralisado durante a Copa do Mundo Times paraenses que disputam a competição podem ser afetados pela pausa. 18.05.26 18h42 Futebol Vai para a Copa? Tarot prevê convocação de Neymar; veja leitura Reportagem de O Liberal recorreu às cartas para tentar responder uma das principais dúvidas do futebol brasileiro: o camisa 10 estará no Mundial? 18.05.26 15h50 Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e quem são as seleções adversárias Cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Carlo Ancelotti erá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do torneio. 18.05.26 14h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 mudança Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão 18.05.26 22h02 SERÁ? Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deixa o Nacional-AM Thiago Gomes deixou o Leão amazonense. Um grande conhecido do futebol paraense assumirá o time. 18.05.26 18h55 Futebol Final da Copa Norte tem horário alterado e Mangueirão deve receber grande público CBF confirma mudança no início da partida entre Paysandu e Nacional-AM; venda de ingressos segue aberta para duelo em Belém 15.05.26 19h10