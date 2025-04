Volta Redonda e Ferroviária não saem do zero no fechamento da 4ª rodada da Série B

No duelo que fechou a disputa da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira, Volta Redonda e Ferroviária se encontraram no Estádio Raulino de Oliveira e não saíram do 0 a 0. O empate não foi nada bom para nenhum dos dois lados, afinal apesar de seguir invicto, o time paulista acumulou o terceiro empate em quatro jogos. Já os donos da casa não conseguiram desencantar.

Isso porque, nas primeiras três rodadas, o Volta Redonda vinha de três derrotas seguidas e somou o primeiro ponto. Mas segue sem marcar gols e dentro da zona de rebaixamento. Já a Ferroviária vem logo acima, em 11º com seis pontos. Em quatro jogos foram três empates e uma vitória.

Apesar do primeiro tempo ter sido bastante truncado, o Volta Redonda teve um predomínio maior nas jogadas ofensivas. Aos 11, Vitinho lançou Sánchez do lado direita, que tentou limpar o zagueiro, mas acabou ficando sem ângulo, mas mesmo assim bateu e levou perigo ao gol adversário.

Enquanto isso, a Ferroviária se defendeu bem e tentou responder em contra-ataques. A melhor chance veio aos 20, em um chute de Netinho que tinha destino certo, mas acabou carimbando a zaga. Por isso, o duelo foi para o intervalo zerado.

No segundo tempo, a intensidade da partida aumentou e as duas equipes se mandaram ao ataque em busca da vitória com mais objetividade. E, aos 15 minutos, a Ferroviária enfim conseguiu dar a primeira finalização no gol do jogo, quando Juninho arriscou da esquerda e obrigou Jean Drosny a se esticar inteiro para espalmar para fora.

A resposta do Volta Redonda veio aos 22. Jhonny recebeu de Raí e avançou pelo lado direito. Ao invadir a área, soltou a bomba, mas a bola saiu tirando tinta da trave e bateu na rede pelo lado de fora.

Mas a principal emoção ficou reservada para os acréscimos. Aos 47 minutos, Luciano Naninho cruzou e Mirandinha escorou para o gol. No entanto, após analisar as imagens do VAR, o árbitro marcou uma falta de Naninho no início da jogada e invalidou o gol sob protestos dos jogadores da casa.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo para a disputa da quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Volta Redonda visita o Athletic-MG, em Minas Gerais, às 16h. Mais tarde, às 19h, a Ferroviária visita o Cuiabá, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 0 X 0 FERROVIÁRIA

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Jhonny (Wellington Silva), Gabriel Bahia, Gabriel Pinheiro e Sanchez; Pierre, Robinho (Luciano Naninho) e PK (Raí); Bruno Santos, MV (Hyuri) e Vitinho Lopes (Mirandinha). Técnico: Rogério Corrêa.

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Eric Melo; Alencar (Tárik), Thiago Lopes, Albano (Ian Luccas) e Netinho (Ricardinho); Juninho (Igor Bolt) e Carlão (Ronaldo). Técnico: Vinícius Bergantin.

CARTÕES AMARELOS - MV E Pierre (Volta Redonda) e Carlão, Netinho, Ricardinho e Thiago Lopes (Ferroviária).

ÁRBITRO - Márcio dos Santos Oliveira (AL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).