Vojvoda quer Neymar determinante e crê em resposta rápida do Santos: 'Foco no rendimento'

Apresentado oficialmente nesta terça-feira (26), o técnico Juan Pablo Vojvoda assumiu o comando do Santos com um objetivo claro: transformar Neymar no protagonista de uma reação no Campeonato Brasileiro. Durante entrevista coletiva, o argentino afirmou que o atacante “é solução” e que tirar o melhor do camisa 10 será a sua principal missão.

“Imagino um Neymar determinante, um Neymar que se divirta. É um jogador que faz a gente se divertir. Poucos possuem essa capacidade. O futebol é isso, é essência. Há determinados jogadores que conseguem, e o Neymar é um deles”, disse Vojvoda.

Identificação com o clube e papel tático em aberto

O treinador destacou a identificação do jogador com o clube e afirmou que pretende “aprender” com Neymar. “Ele ama o Santos e o Santos o ama. Ele escolheu voltar neste momento e isso tem um valor importante, muito importante. Vamos procurar conhecê-lo bem para definir onde pode render mais”, declarou.

Sobre o posicionamento do camisa 10, Vojvoda não cravou uma função específica. “Neymar pode jogar em qualquer posição. No Barcelona, ele rendia com apoio de grandes jogadores. No Santos, é um desafio fazê-lo render ao máximo”, completou.

Santos mira recuperação urgente no Brasileirão

O Santos ocupa atualmente a 15ª posição, com 21 pontos — apenas dois a mais que o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. Vojvoda reconheceu a urgência por resultados e disse que o foco será o desempenho da equipe já na próxima partida, contra o Fluminense.

“O foco está no rendimento. O rendimento obriga a ter resposta rápida. Sei que temos de ganhar no domingo. Vou conhecer os jogadores e trabalhar para isso”, afirmou o técnico.

Confiança no elenco e trabalho a longo prazo

Apesar do momento delicado, o treinador disse confiar no grupo de atletas. “Estou convencido de que temos um bom elenco. É por esse caminho que vamos buscar os resultados, mas sem desespero”, concluiu.