Qual foi o último jogo de Neymar pela seleção? Atacante está na pré-lista de Ancelotti Estadão Conteúdo 25.08.25 10h52 Neymar pode disputar em setembro suas primeiras partidas com a camisa da seleção brasileira desde 2023. O nome do camisa 10 está presente na pré-convocação de Carlo Ancelotti para os duelos com Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A lista foi comunicada aos clubes na última semana e conta com diversos estreantes, como oportunidade de testes antes da Copa do Mundo. O atacante do Santos disputou sua última partida pela seleção brasileira em outubro de 2023, também pelas Eliminatórias, contra o Uruguai. A derrota por 2 a 0 em Montevidéu foi o menor dos problemas na ocasião. Ainda no primeiro tempo, Neymar precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo, de maca e chorando, depois de torcer o joelho. A lesão mais grave de sua carreira - ruptura no ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo - o tirou de combate por mais de um ano enquanto defendia o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Desde então, disputou mais duas partidas no Oriente Médio, antes de retornar ao Santos. Após a volta aos gramados, no entanto, Neymar ainda não conseguiu recuperar sua forma física pré-lesão. Em março, o atacante foi chamado por Dorival Júnior para os duelos com Colômbia e Argentina, mas foi cortado em função de um desconforto muscular. Ancelotti também tem o atacante na mira para a Copa do Mundo, mas ainda não pôde contar com seu reforço. Para esta convocação, apesar de ter entrado na pré-lista, sua presença no corte final é incerta. Depois da sequência de sete jogos seguidos pelo Santos, Neymar ficou fora do duelo com o Bahia neste domingo por suspensão e sentiu alguns desconfortos musculares ao longo da semana. Existe a possibilidade de Ancelotti chamá-lo mesmo que não haja condições para que Neymar entre em campo hoje, já que os duelos das Eliminatórias ocorrerão somente no próximo mês. Por outro lado, pelo Brasil já estar classificado para a Copa do Mundo, o treinador italiano pode optar por convocar novos nomes para testar na rotação do time. É por isso que Vini Jr. e Rodrygo ficarão fora desta vez, enquanto outros jovens, como Marcos Antônio, do São Paulo, e Samuel Lino, do Flamengo, entraram na pré-lista.