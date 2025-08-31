Vojvoda fala em resgatar identidade do Santos: 'Voltaremos a dar esse orgulho' Estadão Conteúdo 31.08.25 20h22 A estreia de Juan Pablo Vojvoda no comando do Santos terminou em empate sem gols contra o Fluminense, neste domingo, na Vila Belmiro, mas o treinador argentino adotou tom confiante em sua primeira coletiva de imprensa pós-jogo. Reconhecendo as dificuldades atuais do clube, ele destacou a grandeza da instituição e reforçou a necessidade de resgatar a competitividade. "Sei do momento e da realidade difícil, mas sei da capacidade do clube, da cidade. É um time muito grande que precisa voltar ao cenário que está acostumado. Pouco a pouco voltamos a dar esse orgulho", afirmou Vojvoda. O técnico comentou também sobre os desafios de encontrar o equilíbrio no elenco e buscar encaixes que potencializem as principais peças. Ele citou especificamente Neymar e Rollheiser, atletas de características semelhantes no setor ofensivo. "Fui conhecendo como encaixar jogadores que jogam bem, ter o equilíbrio. Tem que encaixar os jogadores que têm características similares no mesmo momento do jogo. Rollheiser e Neymar, queria ver como encaixá-los jogando aqui, com dois meias que flutuam", explicou. Segundo Vojvoda, o processo de adaptação exigirá dedicação e análise constante das opções disponíveis. "Vou ter cada vez mais trabalho, porque vou conhecendo (os atletas), e começo a analisar as diferentes opções que podemos ter. Vou ter muito trabalho, mas gosto deste trabalho", acrescentou. A presença de Neymar foi outro ponto abordado pelo treinador, que destacou o papel do camisa 10 em seu projeto no clube. "É um desafio para mim. Todos queremos o melhor do Neymar, principalmente o treinador do Santos. Vamos falar muito com ele, treinando um jogador que gosta de treinar. O jogador tem que chegar bem e responder no jogo. O treinamento dá ferramentas para ele responder nos 90 minutos mais importantes da semana", disse. Vojvoda ainda projetou aproveitar a pausa no calendário para conhecer melhor o elenco e integrar os reforços que devem chegar nos próximos dias. "Vai ser um bom momento, vou utilizar essa data para treinar e continuar conhecendo os jogadores. Conhecer dois ou três jogadores novos que vão chegar nessa janela que vai fechar na terça-feira. É importante ter o tempo com os jogadores", concluiu. O Santos volta a campo no domingo, às 16h, diante do Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Vojvoda Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00 MAIS ESPORTES Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos 31.08.25 14h44 Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 LEÃO No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino 31.08.25 14h38 FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00