Viveros marca de novo, e Athletico-PR vence Mirassol na Arena da Baixada Estadão Conteúdo 30.05.26 18h36 O Athletico mais uma vez contou com gol do artilheiro do Brasileirão, Kevin Viveros, para vencer o Mirassol por 1 a 0, na tarde deste sábado, em duelo da 18ª rodada. Na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), o atacante anotou seu 11º gol, na liderança da artilharia, mantendo o time no G-4. Com a vitória em casa na abertura da rodada, o Athletico alcançou 30 pontos, provisoriamente na terceira posição, só podendo ser ultrapassado pelo Fluminense que domingo enfrenta o Cruzeiro, em Belo Horizonte (MG). Do outro lado, o Mirassol sofreu sua nona derrota em 18 jogos e continua na zona de rebaixamento, com somente 16 pontos. A primeira metade foi equilibrada na capital paranaense. Enquanto o Athletico tentava controlar a posse de bola, o Mirassol quase saiu na frente, com boas chances criadas. Willian Machado tentou de cabeça, mas errou o alvo. De canhota, Carlos Eduardo também errou a mira e, aos 15, quase encobriu Santos, mas o goleiro fez uma defesaça. A esperança dos mandantes foi nos pés de Viveros, velocista, finalizador e artilheiro do clube na temporada, com 11 gols. A grande chance atleticana surgiu aos 21, quando o lateral Claudinho recebeu lançamento, tirou o marcador e bateu rasteiro no capricho, carimbando o pé da trave de Walter. Logo no início da segunda etapa, Julimar, que havia acabado de entrar, finalizou com perigo, mas a bola desviou e saiu. José Aldo e Shaylon responderam do outro lado, mas as novas tentativas do Mirassol também não tiveram sucesso. Durante a reta final, o destaque negativo da partida foi a falta de pontaria das duas equipes. Coringa de Odair Hellmann na reta final, Leozinho entrou com vontade na partida, e aos 42 minutos fez jogada pela direita para lançar João Cruz. O meia cruzou rasteiro e achou Viveros na pequena área, para desviar rasteiro e definir jogo. A dupla entra na intertemporada enquanto acontece a Copa do Mundo de 2026. Entre os dias 22 e 23 de julho, o Mirassol recebe o Grêmio, e o Athletico visita o São Paulo, pela 19ª rodada do Brasileirão. FICHA TÉCNICA ATHLETICO 1 X 0 MIRASSOL ATHLETICO - Santos; Aguirre, Arthur Dias (Terán) e Esquivel (Isaac); Benavídez, Felipinho (Riquelme), Jadson, Zapelli (Julimar) e Claudinho; Mendoza (Leozinho) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann. MIRASSOL - Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson (Neto Moura), José Aldo (Lucas Oliveira) e Shaylon (Chico Kim); Carlos Eduardo (Eduardo), Edson Carioca (André Luis) e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes. GOL - Viveros, aos 42 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Arthur Dias e Benavídez (Athletico); Edson Carioca, Eduardo e Willian Machado (Mirassol). ÁRBITRO - Fernando Mendes Nascimento Filho (PA). RENDA E PÚBLICO - Não divulgados. LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Ahletico-PR Mirassol Viveros COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRATAMENTO MÉDICO Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna 30.05.26 8h58 NÃO DEU Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa 30.05.26 11h01 SEM MISTÉRIO Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo 30.05.26 10h24 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01