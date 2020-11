Vitória segura o Náutico e arranca empate sem gols

Nos Aflitos, o Vitória segurou a pressão do Náutico e arrancou um empate sem gols. Com o placar, o Timbu fica na 17ª posição, com 21 pontos. O Leão é o 16º, com 26 pontos.

Na próxima rodada, o Náutico encara o Juventude, fora de casa. Enquanto isso, o Vitória recebe o CRB, no Barradão.

O jogo

Os primeiros 45 minutos foram pouco agitados nos Aflitos. Com uma postura mais defensiva, o Vitória teve a sua chance com Léo Ceará, que não aproveitou o cruzamento.

Já o Náutico demorou para entrar no jogo, mas quando encaixou o seu ritmo, colocou o Vitória no campo de defesa e assustou em chute de Rony.

Na etapa final o duelo foi diferente. O Vitória permanecia na defesa, mas era perigoso nos contra-ataques. Em um deles, Léo Ceará aproveitou a sobra e bateu para fora com perigo.

O Timbu também deu a sua estocada e novamente no chute de fora da área foi perigoso. Hereda soltou o pé e Ronaldo fez milagre.

Superior, o Náutico pressionava o Vitória, mas parava em noite de Ronaldo. Erick driblou o zagueiro e bateu forte no ângulo. O camisa 1 se esticou todo e salvou novamente.

Nos minutos finais, o Timbu deu o último sufoco e a bola do jogo caiu nos pés de Dadá. Na bomba da marca do pênalti, a bola pegou na trave.