Vitória da Chapecoense sobre o Amazonas atrapalha o Remo e ajuda o Paysandu

Na tarde desta segunda-feira (29), a Chapecoense venceu o Amazonas por 3 a 1, em partida válida pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para o Clube do Remo, mas acabou beneficiando o Paysandu.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com a vitória, a Chape chegou aos 44 pontos e subiu para a sétima colocação na tabela do Brasileirão, empurrando o Remo de volta para a oitava posição, com 42 pontos.

O beneficiado do duelo foi o Paysandu. Como o Amazonas não pontuou na rodada, a diferença entre os times caiu para apenas dois pontos: 25 do Paysandu e 27 do Amazonas. Assim, uma vitória na próxima rodada pode tirar o Papão da lanterna da Série B.

VEJA MAIS

Próximos compromissos

Na 30ª rodada da Série B, que começará nesta quinta-feira (2), o Paysandu recebe o Cuiabá na Curuzu, em busca da segunda vitória consecutiva para iniciar uma arrancada contra o rebaixamento.

Já o Remo vai até o Paraná para enfrentar o Operário. O time azulino precisa da vitória para seguir na briga pelo acesso. Os dois jogos terão transmissão lance a lance no portal OLiberal.com e narração no YouTube da Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)