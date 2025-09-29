Vitória da Chapecoense sobre o Amazonas atrapalha o Remo e ajuda o Paysandu Resultado da rodada afasta Remo do G-4 e mantém esperança do Papão em escapar da lanterna. Iury Costa 29.09.25 18h34 Próximos jogos da rodada ainda podem alterar a tabela. (Igor Mota / O Liberal) Na tarde desta segunda-feira (29), a Chapecoense venceu o Amazonas por 3 a 1, em partida válida pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para o Clube do Remo, mas acabou beneficiando o Paysandu. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com a vitória, a Chape chegou aos 44 pontos e subiu para a sétima colocação na tabela do Brasileirão, empurrando o Remo de volta para a oitava posição, com 42 pontos. O beneficiado do duelo foi o Paysandu. Como o Amazonas não pontuou na rodada, a diferença entre os times caiu para apenas dois pontos: 25 do Paysandu e 27 do Amazonas. Assim, uma vitória na próxima rodada pode tirar o Papão da lanterna da Série B. VEJA MAIS Com prenúncio de casa cheia, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Cuiabá A vitória sobre o líder da Série B e o pedido do técnico Márcio Fernandes devem trazer o torcedor para o duelo desta quinta-feira (2) Remo leva pouco mais de 14 mil torcedores ao Mangueirão no jogo contra o CRB-AL Time azulino teve baixa adesão, mas não fechou a partida com prejuízo Próximos compromissos Na 30ª rodada da Série B, que começará nesta quinta-feira (2), o Paysandu recebe o Cuiabá na Curuzu, em busca da segunda vitória consecutiva para iniciar uma arrancada contra o rebaixamento. Já o Remo vai até o Paraná para enfrentar o Operário. O time azulino precisa da vitória para seguir na briga pelo acesso. Os dois jogos terão transmissão lance a lance no portal OLiberal.com e narração no YouTube da Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANIFESTAÇÃO Torcida do Paysandu convoca protesto em frente à sede do clube por direito ao voto do sócio torcedor Movimento será durante reunião do Conselho Deliberativo do clube. 29.09.25 15h37 Futebol Gabriel Medina conhece origens do surfe em viagem da Amazônia ao Peru Em expedição pela Amazônia e Pacasmayo, no Peru, surfista explora conexão cultural e ancestral do esporte 29.09.25 14h48 Luto Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão' Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado 29.09.25 11h56 Futebol VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro. 29.09.25 11h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 ACESSO GARANTIDO Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026 29.09.25 14h04 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08