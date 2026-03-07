Vitor Roque treina com o grupo e Palmeiras tem Martínez em última atividade antes da decisão Estadão Conteúdo 07.03.26 15h32 O elenco do Palmeiras encerrou a preparação para a grande decisão do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, em treino realizado na manhã deste sábado (07) na Academia de Futebol. A principal notícia do dia foi o retorno do uruguaio Emiliano Martínez às atividades, que ficou fora das últimas três partidas por lesão na panturrilha esquerda. Quem também participou dos treinamentos foi o centroavante Vitor Roque, que começou a primeira partida da final no banco de reservas. Na coletiva após o jogo, o técnico Abel Ferreira explicou que o atleta justificou que o atleta não se recuperou há tempo depois de sentir dores na semifinal, diante do São Paulo. O camisa 9 já tinha realizado atividades junto ao grupo nesta sexta-feira (06). Neste último treino, o elenco alviverde assistiu a um vídeo no auditório e realizou trabalhos táticos em dimensões reduzidas, seguido de um recreativo. A segunda partida da decisão do Campeonato Paulista acontece neste domingo (08), às 20h30, no Estádio Dr Jorge Ismael de Biasi. O Palmeiras vai em busca do 11º título sob o comando de Abel Ferreira. A última vez que levantou uma taça foi justamente no Paulistão, em 2024. No ano passado, a equipe viveu momentos difíceis e ficou com os vices no próprio estadual, Campeonato Brasileiro e Libertadores. A possível escalação do gigante paulista para a decisão é: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Ramón Sosa (Vitor Roque) e Flaco López. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Vitor Roque COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 Futebol Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. 06.03.26 14h50 Futebol Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. 06.03.26 12h17 futebol Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão 06.03.26 12h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES VIRALIZOU Meme de Davi Brito viraliza e Chelsea entra na 'trend' para homenagear atacante brasileiro; entenda! Até a manhã deste sábado, o post do Chelsea já tinha mais de 3,6 milhões de visualizações 07.03.26 11h05 Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 Futebol Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão Decisão em jogo único vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e terá arbitragem de campo totalmente feminina 07.03.26 8h00 APOIO Neste sábado (7), torcida azulina forma fila no Baenão para apoiar time antes da final do Parazão Torcedores acompanham o pós-treino do Clube do Remo antes da final do Campeonato Paraense 2026, deste domingo (8). 07.03.26 10h48