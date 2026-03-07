Vitor Roque treina com o grupo e Palmeiras tem Martínez em última atividade antes da decisão

O elenco do Palmeiras encerrou a preparação para a grande decisão do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, em treino realizado na manhã deste sábado (07) na Academia de Futebol. A principal notícia do dia foi o retorno do uruguaio Emiliano Martínez às atividades, que ficou fora das últimas três partidas por lesão na panturrilha esquerda.

Quem também participou dos treinamentos foi o centroavante Vitor Roque, que começou a primeira partida da final no banco de reservas. Na coletiva após o jogo, o técnico Abel Ferreira explicou que o atleta justificou que o atleta não se recuperou há tempo depois de sentir dores na semifinal, diante do São Paulo. O camisa 9 já tinha realizado atividades junto ao grupo nesta sexta-feira (06).

Neste último treino, o elenco alviverde assistiu a um vídeo no auditório e realizou trabalhos táticos em dimensões reduzidas, seguido de um recreativo. A segunda partida da decisão do Campeonato Paulista acontece neste domingo (08), às 20h30, no Estádio Dr Jorge Ismael de Biasi.

O Palmeiras vai em busca do 11º título sob o comando de Abel Ferreira. A última vez que levantou uma taça foi justamente no Paulistão, em 2024. No ano passado, a equipe viveu momentos difíceis e ficou com os vices no próprio estadual, Campeonato Brasileiro e Libertadores.

A possível escalação do gigante paulista para a decisão é: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Ramón Sosa (Vitor Roque) e Flaco López.