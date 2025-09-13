Vitor Roque lidera recital, Palmeiras é avassalador e despedaça o Inter pelo Brasileirão Estadão Conteúdo 13.09.25 20h47 O Palmeiras teve na noite deste sábado sua melhor atuação na temporada. Com atuação de gala de Vitor Roque, autor de três gols, o clube alviverde se mostrou avassalador e goleou o Internacional, no Allianz Parque, por 4 a 1, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O entrosamento da dupla de ataque formada por Roque e Flaco López foi determinante para o resultado. Facundo Torres, que disputa vaga de titular com Mauricio, também teve atuação elogiada. Na lateral-direita, é nítida a evolução com a chegada de Khellven para o lugar de Marcos Rocha e Mayke. Demorou, mas a comissão técnica portuguesa, finalmente encontrou uma formação capaz de ser produtiva no ataque e segura na defesa. A eficácia ainda precisa ser constante para que o time alviverde reconquiste de fato a confiança do torcedor. Os palmeirenses reagiram positivamente com as participações do estreante Andreas Pereira e com os retornos de Raphael Veiga e Bruno Rodrigues. O resultado leva o Palmeiras provisoriamente à vice-liderança do Brasileirão, com 46 pontos em 21 partidas. O próximo compromisso do time alviverde será pelas quartas de final da Libertadores. Na próxima quarta-feira, às 21h30, os comandados de Abel Ferreira visitam o River Plate, em Buenos Aires, no confronto de ida. O Internacional, por sua vez, permanece no meio da tabela e pode se aproximar da zona da degola, com 27 pontos em 22 confrontos. A equipe colorada atua novamente no próximo domingo, às 17h30, no Beira-Rio. O adversário é o arquirrival Grêmio, e o jogo será decisivo e com contornos dramáticos para os dois times, que vivem má fase. O Palmeiras não deu sossego à defesa do Internacional e aplicou uma pressão absoluta desde os primeiros minutos. A tática surtiu efeito, Felipe Anderson encontrou um passe perfeito em profundidade para Vitor Roque, que, com toda a calma, escolheu o canto já na grande área, bateu cruzado e colocou o time alviverde em vantagem aos 4 minutos. Com o placar aberto, o Palmeiras diminuiu a intensidade e viu o Internacional construir algumas jogadas, enquanto apostava nas bolas longas e contra-ataques. Mesmo assim, os donos da casa continuaram mais perigosos. O trio de ataque do Palmeiras armou um contragolpe de muita categoria que ampliou a vantagem no marcador, aos 24. Flaco López arrancou, fez um passe de cavadinha pela direita para Facundo Torres. O uruguaio entrou na área e rolou para o meio, Vitor Roque apareceu para concluir. Não demorou para a vantagem aumentar. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Felipe Anderson arriscou um chute forte. O goleiro Rochet deu rebote e Lucas Evangelista concluiu para fazer o terceiro, aos 29. O primeiro tempo ainda reservou tempo para mais um grito de gol do torcedor do Palmeiras. Pela direita, Khellven lançou em direção à segunda trave, Gustavo Gómez escorou para o miolo da pequena área e Vitor Roque tocou para anotar mais um gol na noite, aos 43 minutos. Foi a primeira vez na carreira profissional que o camisa 9 faz três gols em uma mesmo jogo. Na volta do intervalo, o Palmeiras continuou melhor do que os gaúchos. As chances de tornar a vantagem mais elástica não cessaram, mas eficácia caiu. Com o bom placar, João Martins aproveitou e promoveu a estreia de Andreas Pereira, aos 17 minutos. O meia entrou na vaga de Lucas Evangelista, que fez mais uma boa partida. Com o passar do tempo, o Palmeiras caiu de produtividade. O Inter se aproveitou. Em contra-ataque, Carbonero foi avançando, não foi parado pela defesa, ficou de frente para Weverton e marcou o gol, aos 27. A comissão técnica do Palmeiras, então, fez outras alterações. A principal delas foi a entrada de Raphael Veiga, que teve o nome entoado pelos torcedores. O meia está recuperado de dores no púbis e quer retomar a boa fase. Outro que ganhou homenagens foi o atacante Bruno Rodrigues. Após passar por duas graves lesões no joelho, ele voltou a atuar após quase dois anos. Sua última partida havia sido em janeiro de 2024. Algumas novas oportunidades de gol foram criadas dos dois lados, mas o jogo continuou controlado pelo Palmeiras e o placar se manteve inalterado até o apito final. FICHA TÉCNICA: PALMEIRAS 4 x 1 INTERNACIONAL PALMEIRAS: Weverton; Khellven, Gómez (Bruno Fuchs), Murilo e Piquerez; Moreno e Evangelista (Andreas Pereira); Felipe Anderson (Raphael Veiga) e Facundo Torres; Vitor Roque (Bruno Rodrigues) e Flaco López (Ramón Sosa). Técnico: João Martins (auxiliar). INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Carbonero, Ricardo Mathias (Raykkonen) e Vitinho (Benítez). Técnico: Roger Machado. GOLS: Vitor Roque, aos 4, aos 24, aos 43, Lucas Evangelista aos 29 minutos do 1º tempo; Carbonero, aos 27 minutos do 2º tempo. ÁRBITRO: Lucas Paulo Torezin (PR). CARTÕES AMARELOS: Gómez, Alan Rodríguez e Vitinho. PÚBLICO: 39.640 torcedores. RENDA: R$ 2.976.130,60. LOCAL: Allianz Parque, em São Paulo. 