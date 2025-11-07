Vitor Roque é destaque em jornal espanhol após brilhar no Palmeiras: 'É um animal, foi gênio' Estadão Conteúdo 07.11.25 11h43 O atacante Vitor Roque vive ótima fase com a camisa do Palmeiras. Na última quinta-feira, 6, o jogador decidiu o clássico contra o Santos no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, fazendo os dois gols no triunfo por 2 a 0. O momento de Vitor Roque foi destacado pelo jornal As, da Espanha. O veículo de comunicação elogiou o desempenho do atacante diante do Santos, dizendo que o jogador é "um animal". "Tigrinho foi gênio e destaque na vitória do Palmeiras com dois gols, que deixa o time na liderança", disse o As. "Não há nada como Vitor Roque no futebol brasileiro. Um atacante completo, com habilidade, faro de gol e, acima de tudo, estrela nos momentos decisivos, como no encontro contra o Santos, oportunidade de ouro para abrir na liderança depois do empate do Flamengo", prosseguiu o jornal. O As afirma que o Palmeiras foi superior ao Santos em toda a partida. De acordo com o periódico, a equipe de Abel Ferreira só não abriu vantagem no primeiro tempo por conta da atuação do goleiro Gabriel Brazão. O jornal destaca a melhora do Santos no segundo tempo, até que Vitor Roque entrou em ação. "No entanto, há um homem no Palmeiras que não importa quando nem como: Vitor Roque", disse o As. "Tigrinho, com dois golpes de um autêntico predador, mudou o jogo no momento certo. Aos 67 minutos, correu mais que todos para chegar primeiro depois de passe de Flaco López e finalizar sem problemas diante de um já vencido Brazão. Para fechar a atuação, o ex-jogador do Barcelona encantou a torcida com um gol de cobertura a dez minutos do final", arrematou o As. Vitor Roque foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira nos amistosos da próxima Data Fifa, contra Senegal e Tunísia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Vitor Roque COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 Carlos Ferreira Perigos e fragilidades do Novorizontino 07.11.25 10h47 série b Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025 06.11.25 16h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28 FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira 07.11.25 7h00 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41