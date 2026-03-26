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Vitor Reis é convocado e pode estrear pelo Brasil contra Croácia

Zagueiro do Girona é chamado por Ancelotti após corte na defesa da Seleção

Hannah Franco

A Seleção Brasileira terá uma novidade para o amistoso contra a Croácia, marcado para a próxima terça-feira (31), em Orlando, nos Estados Unidos. O zagueiro Vitor Reis, do Girona, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti e pode fazer sua estreia pela equipe principal.

O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira (26), horas após a derrota do Brasil por 2 a 1 para a França, em amistoso disputado em Boston. A convocação ocorre após o corte de Gabriel Magalhães, que deixou o grupo por lesão. Inicialmente, Ancelotti não havia chamado substituto, mas a comissão técnica optou por incluir o defensor ao elenco.

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Quem é Vitor Reis, novo nome da Seleção?

Aos 20 anos, Vitor Reis foi revelado pelo Palmeiras e atualmente atua no Girona, da Espanha. O jogador é considerado um dos destaques da posição no Campeonato Espanhol e soma minutos importantes na temporada. O zagueiro também tem passagem pelas categorias de base da Seleção Brasileira, onde foi campeão do Sul-Americano Sub-17 em 2023. Esta é a primeira convocação do atleta para a equipe principal.

De acordo com a CBF, Vitor Reis se apresenta à delegação nesta sexta-feira (27), em Orlando, onde a Seleção está concentrada. O jogador deve participar das atividades com o grupo ao longo do fim de semana. O treino ocorre em meio à preparação para o confronto contra a Croácia, que faz parte da Data Fifa de março.

A convocação acontece em um momento de mudanças no setor defensivo. Além da ausência de Gabriel Magalhães, a comissão técnica ainda avalia a situação de Marquinhos, que ficou fora do jogo contra a França por lesão muscular. Na última partida, Ancelotti utilizou Bremer e Léo Pereira como titulares, além de dar oportunidade a Ibañez no segundo tempo. Danilo foi o único defensor que não entrou em campo. Com a chegada de Vitor Reis, a Seleção ganha mais uma opção para a zaga.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

A equipe segue com a agenda de amistosos nas próximas semanas. Confira:

  • Croácia (N) – 31/03, às 21h (de Brasília);
  • Panamá (C) – 31/05, horário a definir;
  • Egito (N) – 06/06, às 19h (de Brasília).

A expectativa é que Vitor Reis possa ganhar minutos já no próximo confronto, dependendo das escolhas da comissão técnica.

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