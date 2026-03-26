Vitor Reis é convocado e pode estrear pelo Brasil contra Croácia Zagueiro do Girona é chamado por Ancelotti após corte na defesa da Seleção Hannah Franco 26.03.26 23h23 A Seleção Brasileira terá uma novidade para o amistoso contra a Croácia, marcado para a próxima terça-feira (31), em Orlando, nos Estados Unidos. O zagueiro Vitor Reis, do Girona, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti e pode fazer sua estreia pela equipe principal. O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira (26), horas após a derrota do Brasil por 2 a 1 para a França, em amistoso disputado em Boston. A convocação ocorre após o corte de Gabriel Magalhães, que deixou o grupo por lesão. Inicialmente, Ancelotti não havia chamado substituto, mas a comissão técnica optou por incluir o defensor ao elenco. VEJA MAIS Ancelotti aprova atuação do Brasil em revés: 'Podemos competir contra os melhores do mundo' Ele gostou do desempenho dos novatos que convocou Copa do Mundo não terá nenhum técnico brasileiro pela primeira vez na história Neste ano, o italiano Carlo Ancelotti será o treinador da seleção na busca pelo hexacampeonato Quem é Vitor Reis, novo nome da Seleção? Aos 20 anos, Vitor Reis foi revelado pelo Palmeiras e atualmente atua no Girona, da Espanha. O jogador é considerado um dos destaques da posição no Campeonato Espanhol e soma minutos importantes na temporada. O zagueiro também tem passagem pelas categorias de base da Seleção Brasileira, onde foi campeão do Sul-Americano Sub-17 em 2023. Esta é a primeira convocação do atleta para a equipe principal. De acordo com a CBF, Vitor Reis se apresenta à delegação nesta sexta-feira (27), em Orlando, onde a Seleção está concentrada. O jogador deve participar das atividades com o grupo ao longo do fim de semana. O treino ocorre em meio à preparação para o confronto contra a Croácia, que faz parte da Data Fifa de março. A convocação acontece em um momento de mudanças no setor defensivo. Além da ausência de Gabriel Magalhães, a comissão técnica ainda avalia a situação de Marquinhos, que ficou fora do jogo contra a França por lesão muscular. Na última partida, Ancelotti utilizou Bremer e Léo Pereira como titulares, além de dar oportunidade a Ibañez no segundo tempo. Danilo foi o único defensor que não entrou em campo. Com a chegada de Vitor Reis, a Seleção ganha mais uma opção para a zaga. Próximos jogos da Seleção Brasileira A equipe segue com a agenda de amistosos nas próximas semanas. Confira: Croácia (N) – 31/03, às 21h (de Brasília); Panamá (C) – 31/05, horário a definir; Egito (N) – 06/06, às 19h (de Brasília). A expectativa é que Vitor Reis possa ganhar minutos já no próximo confronto, dependendo das escolhas da comissão técnica. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave CBF Seleção brasileira vitor reis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 FUTEBOL Vitor Bueno sofre lesão grau 2 e pode desfalcar o Remo contra Santos, Grêmio e Vasco Jogador do Remo sofreu uma lesão no treinamento e já realiza tratamento no NASP 26.03.26 15h15 futebol Presidente da CBF diz que não haverá ‘Brasa’ no uniforme da Seleção Brasileira Samir Xaud disse que a frase foi uma campanha publicitária da fornecedora e não estará na camisa 26.03.26 13h45 futebol Janela de transferências extra entra na reta final e clubes têm até sexta-feira (27) para contratar Próximo período de contratações será entre julho e setembro 26.03.26 13h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Eliminatórias da Copa do Mundo, Liga das Nações, Copa do Nortes e Copa Verde movimentam o futebol nesta quinta-feira 26.03.26 7h00 NO LIMITE Com time alternativo e só 17 relacionados, Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho Leão prioriza Série A, leva seis atletas da base a Rondônia e deve ir a campo com formação praticamente definida 26.03.26 8h00 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 Será? De saída? Lateral do Remo, Sávio entra na mira do Sport para a Série B Jogador azulino se recupera de lesão na coxa e pode deixar o clube nesta janela de transferência 26.03.26 10h49