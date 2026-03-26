Ancelotti aprova atuação do Brasil em revés: 'Podemos competir contra os melhores do mundo' Ele gostou do desempenho dos novatos que convocou Estadão Conteúdo 26.03.26 21h32 A derrota da seleção brasileira para a França em Boston não desanimou Carlo Ancelotti. No entendimento do treinador italiano, o amistoso nos Estados Unidos mostrou que o Brasil é capaz de competir com as melhores seleções do mundo, e assim fará na Copa do Mundo. "Jogamos contra uma equipe muito forte, que tem muita qualidade. Estou convencido de que vamos brigar pelo título da Copa do Mundo com toda nossa energia", avaliou Ancelotti. "Não tenho nenhuma dúvida. O jogo de hoje mostra muito claramente, para mim, que podemos competir com os melhores do mundo", acrescentou. Ele gostou do desempenho dos novatos que convocou e disse que o revés para os franceses lhe deu mais certezas que dúvidas em relação à lista final para a Copa do Mundo que vai divulgar no dia 18 de maio. "Gostei dos novatos que jogaram hoje. Léo Pereira, Igor Thiago e Danilo entraram muito bem. Gabriel Sara e Ibañez tiveram seu papel. Estou muito mais confiante. Não vai ser tão fácil para mim escolher a lista final". Raphinha e Vini Jr. estiveram apagados no amistoso nos Estados Unidos, o que não foi um problema para o treinador. Ancelotti aprovou o desempenho dos dois, que são cobrados pelos torcedores para mostrar na seleção brasileira a mesma performance que têm com a camisa de Barcelona e Real Madrid, respectivamente. "Raphinha jogou muito bem, teve muitas oportunidades, um movimento muito bom sem bola. Ele teve um problema muscular no final do primeiro tempo e tivemos que tirá-lo. Vini é sempre perigoso. Não marcou, mas não é sempre que um atacante marca. O trabalho dos dois foi bem-feito", analisou. Insistentemente questionado sobre a ausência de Neymar nas convocações, Ancelotti foi novamente perguntado a respeito do craque do Santos. Mas não quis falar sobre o atleta. "Agora temos que falar dos que estão aqui, dos que jogaram, que deram tudo em campo. Estou satisfeito. Depois, vamos preparar o próximo jogo contra a Croácia". Ele se refere ao amistoso da próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), em Orlando. O duelo fechará os compromissos da seleção brasileira nesta Data Fifa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira FRança Carlo Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 FUTEBOL Vitor Bueno sofre lesão grau 2 e pode desfalcar o Remo contra Santos, Grêmio e Vasco Jogador do Remo sofreu uma lesão no treinamento e já realiza tratamento no NASP 26.03.26 15h15 futebol Presidente da CBF diz que não haverá ‘Brasa’ no uniforme da Seleção Brasileira Samir Xaud disse que a frase foi uma campanha publicitária da fornecedora e não estará na camisa 26.03.26 13h45 futebol Janela de transferências extra entra na reta final e clubes têm até sexta-feira (27) para contratar Próximo período de contratações será entre julho e setembro 26.03.26 13h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Eliminatórias da Copa do Mundo, Liga das Nações, Copa do Nortes e Copa Verde movimentam o futebol nesta quinta-feira 26.03.26 7h00 NO LIMITE Com time alternativo e só 17 relacionados, Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho Leão prioriza Série A, leva seis atletas da base a Rondônia e deve ir a campo com formação praticamente definida 26.03.26 8h00 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 Será? De saída? Lateral do Remo, Sávio entra na mira do Sport para a Série B Jogador azulino se recupera de lesão na coxa e pode deixar o clube nesta janela de transferência 26.03.26 10h49