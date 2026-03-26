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Copa do Mundo não terá nenhum técnico brasileiro pela primeira vez na história

Neste ano, o italiano Carlo Ancelotti será o treinador da seleção na busca pelo hexacampeonato

Estadão Conteúdo

A Albânia, do técnico Sylvinho, perdeu para a Polônia nesta quinta-feira, por 2 a 1, e se despediu da chance de se classificar à Copa do Mundo pela primeira vez na história. Com isso, a competição sediada nos Estados Unidos, México e Canadá não terá nenhum treinador brasileiro, algo inédito na história.

O Brasil marcou presença em todas as 22 edições já realizadas do torneio. E em todas as oportunidades, o País foi dirigido por um comandante local, com nomes como Zagallo, Felipão, Carlos Alberto Parreira, Telê Santana e Tite.

Porém, neste ano, o italiano Carlo Ancelotti será o treinador da seleção na busca pelo hexacampeonato. Além disso, nenhum outro país possui um técnico brasileiro em seu comando.

Na disputa da repescagem europeia, a Albânia de Sylvinho saiu na frente em Varsóvia, graças ao gol de Arber Hoxha. No entanto, no segundo tempo, a Polônia conseguiu a virada com os tentos de Robert Lewandowski e Piotr Zielinski.

O Brasil estreia na Copa no dia 13 de junho, quando encara Marrocos no MetLife Stadium, em East Rutherford. Depois, a equipe de Ancelotti encerra sua participação no Grupo C enfrentando Haiti, no dia 19, e Escócia, no dia 24.

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