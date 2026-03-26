Copa do Mundo não terá nenhum técnico brasileiro pela primeira vez na história Neste ano, o italiano Carlo Ancelotti será o treinador da seleção na busca pelo hexacampeonato Estadão Conteúdo 26.03.26 19h37 A Albânia, do técnico Sylvinho, perdeu para a Polônia nesta quinta-feira, por 2 a 1, e se despediu da chance de se classificar à Copa do Mundo pela primeira vez na história. Com isso, a competição sediada nos Estados Unidos, México e Canadá não terá nenhum treinador brasileiro, algo inédito na história. O Brasil marcou presença em todas as 22 edições já realizadas do torneio. E em todas as oportunidades, o País foi dirigido por um comandante local, com nomes como Zagallo, Felipão, Carlos Alberto Parreira, Telê Santana e Tite. Porém, neste ano, o italiano Carlo Ancelotti será o treinador da seleção na busca pelo hexacampeonato. Além disso, nenhum outro país possui um técnico brasileiro em seu comando. Na disputa da repescagem europeia, a Albânia de Sylvinho saiu na frente em Varsóvia, graças ao gol de Arber Hoxha. No entanto, no segundo tempo, a Polônia conseguiu a virada com os tentos de Robert Lewandowski e Piotr Zielinski. O Brasil estreia na Copa no dia 13 de junho, quando encara Marrocos no MetLife Stadium, em East Rutherford. Depois, a equipe de Ancelotti encerra sua participação no Grupo C enfrentando Haiti, no dia 19, e Escócia, no dia 24. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do mundo técnicos brasileiros COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 FUTEBOL Vitor Bueno sofre lesão grau 2 e pode desfalcar o Remo contra Santos, Grêmio e Vasco Jogador do Remo sofreu uma lesão no treinamento e já realiza tratamento no NASP 26.03.26 15h15 futebol Presidente da CBF diz que não haverá ‘Brasa’ no uniforme da Seleção Brasileira Samir Xaud disse que a frase foi uma campanha publicitária da fornecedora e não estará na camisa 26.03.26 13h45 futebol Janela de transferências extra entra na reta final e clubes têm até sexta-feira (27) para contratar Próximo período de contratações será entre julho e setembro 26.03.26 13h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Eliminatórias da Copa do Mundo, Liga das Nações, Copa do Nortes e Copa Verde movimentam o futebol nesta quinta-feira 26.03.26 7h00 NO LIMITE Com time alternativo e só 17 relacionados, Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho Leão prioriza Série A, leva seis atletas da base a Rondônia e deve ir a campo com formação praticamente definida 26.03.26 8h00 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 Será? De saída? Lateral do Remo, Sávio entra na mira do Sport para a Série B Jogador azulino se recupera de lesão na coxa e pode deixar o clube nesta janela de transferência 26.03.26 10h49