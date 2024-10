Vinicius Júnior e a Bola de Ouro: Internet explode em memes e reações ao troféu que não veio em 2024

A nomeação do vencedor da Bola de Ouro de 2024 trouxe uma enxurrada de reações nas redes sociais, especialmente entre os fãs do brasileiro Vinicius Júnior, que não levou o troféu para casa. O escolhido como melhor jogador do mundo foi o espanhol Rodri, do Manchester City. Após uma temporada destacada no Real Madrid, muitos esperavam que o atacante fosse coroado, mas ao ver o prêmio ir para outro jogador, a internet rapidamente reagiu. Usando humor para lidar com a frustração, os fãs lançaram memes que logo se tornaram virais.

Entre os memes mais populares, muitos ironizam a aparente “injustiça” cometida, como imagens de Vinicius segurando uma réplica da Bola de Ouro, frases como “é só uma questão de tempo” e até mesmo piadas com teorias conspiratórias brincando sobre uma possível “parcialidade” no prêmio. Além disso, montagens que sugerem Vinicius como vencedor “moral” do troféu têm circulado, enquanto comparações engraçadas surgem entre ele e o vencedor deste ano.

Quando o suspense sobre o vencedor ainda pairava no ar, alguém na plateia se adiantou e gritou “Vini!”, gerando um momento descontraído. Assista:

Veja os memes