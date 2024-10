Bola de ouro 2024: Confira o ranking de premiação de melhores jogadores

A revista France Football começou a divulgar as posições do ranking final do prêmio Bola de Ouro 2024. A cerimônia que vai anunciar o melhor jogador e a melhor jogadora da temporada 2023/24 é começou nesta segunda-feira (28), em Paris, às 16h (de Brasília).

O top 10 do ranking será anunciado durante o evento.

Confira abaixo o ranking do Bola de Ouro masculino e feminino:

Ranking da Bola de Ouro 2024 (em atualização):

8º: Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

9º: Toni Kroos (Alemanha)

10º: Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)

11º: Foden (Manchester City/Inglaterra)

12º: Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

13º: Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona/Espanha)

14º: Lookman (Atalanta/Nigéria)

15º: Nico Williams (Athletic Bilbao/Espanha)

16º: Xhaka (Bayer Leverkusen/Suíça)

17º: Valverde (Real Madrid/Uruguai)

18º: Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina)

19º: Odegaard (Arsenal/Noruega)

20º: Çalhanoglu (Inter de Milão/Turquia)

21º: Saka (Arsenal/Inglaterra)

22º: Rüdiger (Real Madrid/Alemanha)

23º: Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

24º: Saliba (Arsenal/França)

25º: Palmer (Chelsea/Inglaterra)

26º: Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

27º: Vitinha (PSG/Portugal)

28º: Grimaldo (Bayer Leverkusen/Espanha)

29º: Dovbyk (Girona/Roma/Ucrânia)

29º: Hummels (Borussia Dortmund/Roma/Alemanha)

Ranking da Bola de Ouro Feminina 2024 (em atualização):

8ª: Mariona Caldentey (Barcelona/Espanha)

9ª: Trinity Rodman (Washington Spirit/Estados Unidos)

10ª: Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)

11ª: Patricia Guijarro (Barcelona/Espanha)

12ª: Barbra Banda (Zâmbia, Shanghai RCB / Orlando Pride)

13ª: Lauren James (Inglaterra, Chelsea)

14ª: Ada Hegerberg (Noruega, Lyon)

15ª: Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)

16ª: Tabitha Chawinga (Malawi, Paris Saint-Germain / Lyon)

17ª: Alyssa Naeher (EUA, Chicago Red Stars)

18ª: Gabi Portilho (Brasil, Corinthians)

19ª: Giulia Gwinn (Alemanha, Bayern de Munique)

20ª: Lucy Bronze (Inglaterra, Barcelona / Chelsea)

21ª: Mayra Ramírez (Colômbia, Levante / Chelsea)

22ª: Glódís Viggósdóttir (Islândia, Bayern de Munique)

23ª: Tarciane (Brasil, Corinthians / Houston Dash)

24ª: Lea Schüller (Alemanha, Bayern de Munique)

25ª: Sjoeke Nüsken (Alemanha, Chelsea)

26ª: Yui Hasegawa (Japão, Manchester City)

27ª: Manuela Giugliano (Itália, Roma)

28ª: Lauren Hemp (Inglaterra, Manchester City)

29ª: Ewa Pajor (Polónia, Wolfsburg / Barcelona)

30ª: Grace Geyoro (França, Paris Saint-Germain)