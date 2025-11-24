Vinicius Jr. não quer renovar com Real Madrid por causa de atritos com Xabi Alonso, diz jornal Vinicius Júnior teria informado a decisão diretamente para o presidente do clube, Florentino Pérez Estadão Conteúdo 24.11.25 17h53 O atacante Vinicius Júnior não pretende ampliar o contrato com o Real Madrid. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 24, pelo jornalista Mario Cortegana, do site "The Athletic". O brasileiro tem vínculo com o clube merengue até junho de 2027. A relação com o técnico Xabi Alonso seria fator decisivo para o atleta não desejar renovar o contrato. De acordo com fontes ouvidas pelo "The Athletic", Vinicius Júnior teria informado a decisão diretamente para o presidente do clube, Florentino Pérez, em reunião realizada no final do mês de outubro. A relação com Xabi Alonso tem sido conturbada há alguns meses. Na semifinal do Mundial de Clubes, quando o Real Madrid foi goleado pelo PSG, Vini Jr. atuou improvisado na ala direita após lesão de Trent Alexander-Arnold. O fato teria incomodado o brasileiro. Desde aquele jogo, o atacante completou somente cinco dos 17 duelos da equipe merengue na temporada. No clássico contra o Barcelona, no fim de outubro, o brasileiro ficou indignado ao ser substituído no segundo tempo, deixando o campo soltando diversos palavrões. Posteriormente, pelas redes sociais, o jogador se desculpou pelo episódio. "Hoje quero pedir desculpas a todos os torcedores do Real Madrid pela minha reação quando fui substituído no Clásico", escreveu na ocasião. "Como já fiz pessoalmente durante o treino, quero também pedir desculpas novamente aos meus colegas de equipe, ao clube e ao presidente. Às vezes, a paixão me domina; sempre quero vencer e ajudar minha equipe. Meu espírito competitivo vem do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa. Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como tenho feito desde o primeiro dia", completou, sem citar o técnico Xabi Alonso. No início do ano, o Real Madrid abriu conversas com Vinicius Júnior para alcançar uma possível renovação. Mas as tratativas esfriaram pouco depois. Ainda nesta temporada, surgiram rumores sobre um possível interesse do futebol saudita no brasileiro. De acordo com o "The Athletic", o presidente Florentino Pérez tem boa relação com Vinicius Júnior e tem tentado acalmar o ambiente. O próprio Xabi Alonso garantiu que não tem problemas com o atacante. Ainda assim, o "The Athletic" reforça que Vinicius Júnior está firme na decisão. Ele não ampliará o contrato com o Real Madrid enquanto a relação com o treinador estiver nesse patamar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Vinicius Júnior COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional 25.11.25 17h31 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18