Vini vai mal e Real Madrid é eliminado da Copa do Rei por time da 2ª divisão na estreia de Arbeloa Também pelas oitavas da Copa do Rei, o Alavés se garantiu com 2 a 0 sobre o Rayo Vallecano, enquanto o Bétis buscou a virada, por 2 a 1, diante do Elche. Estadão Conteúdo 14.01.26 19h12 A passagem de Álvaro Arbeloa no comando do Real Madrid começou da pior maneira possível. O treinador estreou no clube substituindo Xabi Alonso em duelo das oitavas de final da Copa do Rei contra o Albacete, da segunda divisão, e acabou amargando uma dura eliminação com derrota por 3 a 2 fora de casa. A primeira vitória do Albacete na história sobre o Real Madrid veio com gols no fim das etapas e após uma apresentação bastante decepcionante de Vini Júnior, aposta de Arbeloa, mas que se escondeu em campo, pouco produzindo, evitando dribles e sequer finalizando no alvo. O herói da partida foi Jefte, que saiu do banco de reservas para anotar duas vezes nos minutos finais, com o gol decisivo saindo aos 49 da segunda etapa após um contragolpe mortal. Equipe da segunda divisão espanhola, o Albacete entrou em campo sob enorme entusiasmo de sua torcida e queria explorar a crise do Real Madrid, após a perda do título da Supercopa da Espanha para o Barcelona, que culminou com a demissão do técnico Xabi Alonso. Ocorre que o time merengue - todo de azul - tinha motivos de sobra para se reabilitar de imediato. Além da estreia do técnico Álvaro Arbeloa, destaque como jogador do clube, Vini Júnior estava com o ânimo renovado após receber carta branca do novo comandante para "bailar" em campo. O brasileiro não se dava com o técnico demitido por tantas substituições e a reserva em algumas ocasiões. Em uma escalação bastante modificada em relação à derrota para o Barcelona, por 3 a 2, na Arábia Saudita - Arbeloa descansou Courtois e mais cinco titulares, além da ausência de Mbappé -, Vini Júnior era a grande esperança do Real Madrid em campo. Foi Valverde, porém, quem criou a primeira chance de perigo. Gigante e favorito do confronto, o Real Madrid assumiu desde o início as ações da partida, com os jovens Arda Güler, Mastantuono e Gonzalo Garcia formando o quarteto ofensivo com Vini Júnior e envolvendo a marcação do Albacete. A neblina misturada com a fumaça do foguetório da torcida local, porém, atrapalhou o começo do jogo. Apesar do voto de confiança de Arbeloa, Vini Jr. não conseguia jogar em Albacete. Um tanto tímido, evitava partir para cima da marcação e apenas tocava de lado tentando furar a forte marcação. A primeira tentativa de chute no gol veio só aos 30 e foi muito longe do alvo. O excesso de confiança do Real Madrid custou caro na reta final da etapa. E a surpresa veio aos 42 minutos, quando Javier Villar - revelado na base de Real Madrid -, ganhou pelo alto dos defensores e colocou o azarão em vantagem no marcador. Até então em ritmo lento, os merengues começaram a acelerar os ataques e foram ao intervalo com igualdade, com Mastantuono aproveitando um rebote do goleiro nos acréscimos. O futebol preguiçoso do Real Madrid na etapa final ficou refletido com os torcedores do Albacete gritando "olé" a cada toque na bola de seus jogadores. Lunin teve de trabalhar para evitar o segundo gol dos visitantes ao parar Medina duas vezes. Mas acabou não segurando o chute mascado de Jefte. Quando tudo parecia perdido, Gonzalo Garcia apareceu livre na área, novamente nos acréscimos, para empatar, de cabeça, o que evitaria o vexame merengue e levaria a partida à prorrogação. Ocorre que os merengues perderam uma bola no último ataque e o Albacete ainda conseguiu um último contra-ataque. A bola caiu nos pés de Jefte, que bateu para o gol e acertou na marcação. A bola voltou ao atacante e ele mandou por cobertura para garantir a festa em Albacete e ampliou a crise do Real Madrid. 