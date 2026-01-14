Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Vini vai mal e Real Madrid é eliminado da Copa do Rei por time da 2ª divisão na estreia de Arbeloa

Também pelas oitavas da Copa do Rei, o Alavés se garantiu com 2 a 0 sobre o Rayo Vallecano, enquanto o Bétis buscou a virada, por 2 a 1, diante do Elche.

Estadão Conteúdo

A passagem de Álvaro Arbeloa no comando do Real Madrid começou da pior maneira possível. O treinador estreou no clube substituindo Xabi Alonso em duelo das oitavas de final da Copa do Rei contra o Albacete, da segunda divisão, e acabou amargando uma dura eliminação com derrota por 3 a 2 fora de casa.

A primeira vitória do Albacete na história sobre o Real Madrid veio com gols no fim das etapas e após uma apresentação bastante decepcionante de Vini Júnior, aposta de Arbeloa, mas que se escondeu em campo, pouco produzindo, evitando dribles e sequer finalizando no alvo.

O herói da partida foi Jefte, que saiu do banco de reservas para anotar duas vezes nos minutos finais, com o gol decisivo saindo aos 49 da segunda etapa após um contragolpe mortal.

Equipe da segunda divisão espanhola, o Albacete entrou em campo sob enorme entusiasmo de sua torcida e queria explorar a crise do Real Madrid, após a perda do título da Supercopa da Espanha para o Barcelona, que culminou com a demissão do técnico Xabi Alonso.

Ocorre que o time merengue - todo de azul - tinha motivos de sobra para se reabilitar de imediato. Além da estreia do técnico Álvaro Arbeloa, destaque como jogador do clube, Vini Júnior estava com o ânimo renovado após receber carta branca do novo comandante para "bailar" em campo. O brasileiro não se dava com o técnico demitido por tantas substituições e a reserva em algumas ocasiões.

Em uma escalação bastante modificada em relação à derrota para o Barcelona, por 3 a 2, na Arábia Saudita - Arbeloa descansou Courtois e mais cinco titulares, além da ausência de Mbappé -, Vini Júnior era a grande esperança do Real Madrid em campo. Foi Valverde, porém, quem criou a primeira chance de perigo.

Gigante e favorito do confronto, o Real Madrid assumiu desde o início as ações da partida, com os jovens Arda Güler, Mastantuono e Gonzalo Garcia formando o quarteto ofensivo com Vini Júnior e envolvendo a marcação do Albacete. A neblina misturada com a fumaça do foguetório da torcida local, porém, atrapalhou o começo do jogo.

Apesar do voto de confiança de Arbeloa, Vini Jr. não conseguia jogar em Albacete. Um tanto tímido, evitava partir para cima da marcação e apenas tocava de lado tentando furar a forte marcação. A primeira tentativa de chute no gol veio só aos 30 e foi muito longe do alvo.

O excesso de confiança do Real Madrid custou caro na reta final da etapa. E a surpresa veio aos 42 minutos, quando Javier Villar - revelado na base de Real Madrid -, ganhou pelo alto dos defensores e colocou o azarão em vantagem no marcador. Até então em ritmo lento, os merengues começaram a acelerar os ataques e foram ao intervalo com igualdade, com Mastantuono aproveitando um rebote do goleiro nos acréscimos.

O futebol preguiçoso do Real Madrid na etapa final ficou refletido com os torcedores do Albacete gritando "olé" a cada toque na bola de seus jogadores. Lunin teve de trabalhar para evitar o segundo gol dos visitantes ao parar Medina duas vezes. Mas acabou não segurando o chute mascado de Jefte.

Quando tudo parecia perdido, Gonzalo Garcia apareceu livre na área, novamente nos acréscimos, para empatar, de cabeça, o que evitaria o vexame merengue e levaria a partida à prorrogação. Ocorre que os merengues perderam uma bola no último ataque e o Albacete ainda conseguiu um último contra-ataque.

A bola caiu nos pés de Jefte, que bateu para o gol e acertou na marcação. A bola voltou ao atacante e ele mandou por cobertura para garantir a festa em Albacete e ampliou a crise do Real Madrid.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Rei

Real Madrid

Álvaro Arbeloa

Vini Júnior
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Árbitro coloca estádios do Remo e do Paysandu como os 'mais temidos' pela arbitragem; veja a lista

O árbitro Marcelo de Lima Henrique listou os cinco estádios 'complicados' de trabalhar e as casas do Remo e do Paysandu lideram o ranking

14.01.26 16h01

Parada pelo Clima

FPF lança ação de conscientização sobre o clima e o aumento das temperaturas

Campanha será lançada na Supercopa Grão-Pará e se estenderá para o Parazão

14.01.26 12h27

Futebol

Mangueirão receberá gramado da Copa do Mundo ainda no primeiro semestre de 2026, diz dirigente

Segundo Ricardo Gluck Paul, a grama Tahoma 32 é um dos trunfos do estádio para receber último jogo do Brasil antes do embarque para o Mundial.

14.01.26 12h18

Futebol

Remo prepara recurso para reverter punição e evitar perda de mando de campo na Série A

Clube azulino foi punido pelo STJD por conta da confusão no jogo contra o Avaí-SC, na 37ª rodada da Série B 

14.01.26 11h57

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo cobra do Atlético-MG dívida de R$ 500 mil por transferência de Rony

Jogador paraense foi formado no Leão Azul e contratado pelo Galo em 2025

14.01.26 11h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira

14.01.26 7h00

AGORA SIM!

CBF divulga tabela detalhada e Remo conhece início da Série A 2026; confira jogos e horários

Das oito primeiras rodadas, o time azulino fará quatro partidas no Mangueirão, em Belém, diante de Mirassol, Internacional, Fluminense e Bahia

13.01.26 19h30

Futebol

Remo prepara recurso para reverter punição e evitar perda de mando de campo na Série A

Clube azulino foi punido pelo STJD por conta da confusão no jogo contra o Avaí-SC, na 37ª rodada da Série B 

14.01.26 11h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda