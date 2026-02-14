Vini Jr. sofre 2 pênaltis, cobra e marca 2 na goleada do Real Madrid sobre a Real Sociedad A oitava vitória consecutiva do Real Madrid no Espanhol teve participação decisiva do brasileiro Estadão Conteúdo 14.02.26 19h17 Vini Jr., do Real Madrid (Instagram @vinijr) Vini Jr. brilhou em seu retorno ao time do Real Madrid. Após cumprir suspensão contra o Valência na última rodada, o atacante brasileiro voltou a aparecer entre os titulares do técnico Alvaro Arbeloa na partida deste sábado contra a Real Sociedad no Santiago Bernabéu e foi um dos destaques da goleada por 4 a 1 pela 24ª rodada de La Liga. O Real lidera o campeonato com 60 pontos. O Barcelona tem 58 e joga neste domingo contra o Girona. A Real Sociedad permanece com 31 na oitava colocação. A oitava vitória consecutiva do Real Madrid no Espanhol teve participação decisiva de Vini Jr., que sofreu dois pênaltis e marcou duas vezes ao executar com precisão as cobranças. O brasileiro demonstrou muito vigor físico, com excelentes arrancadas, em um momento importante na temporada. Na terça-feira, o Real enfrenta o Benfica, em Portugal, na partida de ida dos playoffs da Champions League. Devido ao calendário, Arbeloa preservou alguns jogadores, como Mbappé, que ficou no banco. Vini Jr. conseguiu bagunçar a defesa da Real Sociedad pelo lado esquerdo do ataque, mas o primeiro gol do jogo saiu após uma jogada nascida pela direita. Alexander-Arnold cruzou e Gonçalo Garcia conseguiu tocar de biquinho, o suficiente para fazer a bola entrar no canto direito do goleiro Remiro aos 5 minutos. O jogo foi bem movimentado no primeiro tempo, e os visitantes conseguiram o empate após um pênalti cometido por Huijsen, que nem reclamou da marcação, aos 21 minutos. O Real Madrid retomou a vantagem quatro minutos depois. Vini Jr. foi derrubado por Aramburu e na cobrança deslocou Remiro. Valverde ampliou a vantagem dos anfitriões com um golaço aos 31. O brasileiro voltou a ser decisivo no início do segundo tempo, quando foi novamente derrubado por Aramburu. Remiro, desta vez, acertou o campo, mas foi incapaz de impedir o segundo gol de Vini e o quarto do Real Madrid aos 3 minutos do segundo tempo. Mesmo com o resultado definido, Vini Jr. e o Real demonstraram disposição para ampliar o placar. O brasileiro chegou a marcar seu terceiro, de cabeça, após cobrança de falta, mas o lance foi anulado por impedimento. A Real Sociedad também buscava o ataque para tentar reduzir sua desvantagem, mas amargou o fim da invencibilidade de sete jogos em La Liga. Na próxima rodada, o Real Madrid enfrenta o Osasuna no sábado fora de casa, e a Real Sociedad tenta a reabilitação recebendo o Real Oviedo também no sábado. Palavras-chave futebol La Liga Real Madrid Real Sociedad Vini Jr. 