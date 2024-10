Vini Jr. se manifesta após perder Bola de Ouro: ‘Eles não estão preparados’

Depois de ficar na segunda posição do prêmio Bola de Ouro e perder o posto de melhor do mundo para Rodri, Vini Jr. se manifestou nas redes sociais. "Eles não estão preparados", afirmou o atacante do Real Madrid. O brasileiro era cotado como um dos favoritos ao prêmio.

O clube espanhol recebeu na manhã desta segunda a notícia de que Vini Jr. poderia não vencer e resolveu boicotar a cerimônia, cancelando o voo que sairia de Madri em direção a Paris com uma comitiva de 50 pessoas. Dessa forma, nenhum membro do Real Madrid esteve presente na premiação.

Outras personalidades e entidades do esporte também se manifestaram em apoio a Vini Jr. O Flamengo, clube que revelou o jogador, fez uma alusão à história do Rei Arthur para afirmar que ele é o melhor do mundo. Lucas Paquetá e Camavinga também mostraram solidariedade a Vini Jr.

Apesar da expectativa em torno do brasileiro, o prêmio ficou com o espanhol Rodri, que atua no Manchester City. Vini Jr. ficou em segundo e, em terceiro, Jude Bellingham, companheiro do brasileiro no Real Madrid.