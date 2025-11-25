Vini Jr, Rodrygo e Endrick estariam em lista de jogadores contra Xabi Alonso no Real, diz rádio Especula-se que determinados atletas do Real estariam "minando" o trabalho de Xabi Alonso Redação Integrada com informações da AE 25.11.25 9h53 Rodrygo chora no banco de reservas do Real Madrid após se lesionar (Foto: Reprodução / X / Via Globo Esportes) Os bastidores no Real Madrid parecem aquecer cada vez mais. A possível relação ruim entre o técnico Xabi Alonso e alguns jogadores do elenco ganha destaque na mídia espanhola. Especula-se que determinados atletas do Real estariam "minando" o trabalho de Xabi Alonso no clube merengue. O assunto ganhou força após o empate em 2 a 2 do Real Madrid com o Elche, no último domingo, 23, pelo Campeonato Espanhol. O programa esportivo espanhol de rádio El Partidazo de COPE revelou os jogadores do Real Madrid que estariam insatisfeitos com Xabi Alonso. Essa lista contém seis nomes e a posição de outro segue em dúvida. Jogadores insatisfeitos com Xabi Alonso Segundo a rádio espanhola, os seguintes atletas estariam insatisfeitos com o técnico: Valverde Vinicius Júnior Rodrygo Brahim Díaz Endrick Mendy O programa deixou em dúvida o posicionamento de Camavinga. Quem apoia o trabalho do técnico merengue Por outro lado, ainda segundo a rádio, cinco jogadores estariam do lado de Xabi Alonso, defendendo a continuidade do trabalho do técnico no time espanhol: Huijsen Carreras Courtois Arda Güler Mbappé Futuro de Vinicius Júnior em xeque Na última segunda-feira, o site The Athletic afirmou que Vinicius Júnior não deseja renovar o contrato com o Real Madrid. A razão seria justamente por conta dos atritos com Xabi Alonso. O atacante brasileiro tem vínculo com o clube até junho de 2027. Situação do Real Madrid na La Liga O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol, com um ponto de vantagem para o vice-líder Barcelona. No entanto, o time merengue foi criticado após o empate diante do Elche no final de semana. A reação de Xabi Alonso "É futebol. Depois de uma boa sequência, agora acumulamos resultados que não são os que queríamos. Mas seguimos sabendo perfeitamente o que buscamos. Temos que seguir em frente", disse Xabi Alonso após o jogo. "Não estamos satisfeitos, porque sabemos que sempre queremos vencer e, quando isso não acontece, não podemos ficar contentes. Ainda temos muitos jogos até o fim do ano e já precisamos pensar no próximo, analisando o que fizemos", prosseguiu o técnico. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Vini Jr. Rodrygo Endrick lista Xabi Alonso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional 25.11.25 17h31 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18