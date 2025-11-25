Capa Jornal Amazônia
Vini Jr, Rodrygo e Endrick estariam em lista de jogadores contra Xabi Alonso no Real, diz rádio

Especula-se que determinados atletas do Real estariam "minando" o trabalho de Xabi Alonso

Redação Integrada com informações da AE
fonte

Rodrygo chora no banco de reservas do Real Madrid após se lesionar (Foto: Reprodução / X / Via Globo Esportes)

Os bastidores no Real Madrid parecem aquecer cada vez mais. A possível relação ruim entre o técnico Xabi Alonso e alguns jogadores do elenco ganha destaque na mídia espanhola.

Especula-se que determinados atletas do Real estariam "minando" o trabalho de Xabi Alonso no clube merengue. O assunto ganhou força após o empate em 2 a 2 do Real Madrid com o Elche, no último domingo, 23, pelo Campeonato Espanhol.

O programa esportivo espanhol de rádio El Partidazo de COPE revelou os jogadores do Real Madrid que estariam insatisfeitos com Xabi Alonso. Essa lista contém seis nomes e a posição de outro segue em dúvida.

Jogadores insatisfeitos com Xabi Alonso

Segundo a rádio espanhola, os seguintes atletas estariam insatisfeitos com o técnico:

  • Valverde
  • Vinicius Júnior
  • Rodrygo
  • Brahim Díaz
  • Endrick
  • Mendy

O programa deixou em dúvida o posicionamento de Camavinga.

Quem apoia o trabalho do técnico merengue

Por outro lado, ainda segundo a rádio, cinco jogadores estariam do lado de Xabi Alonso, defendendo a continuidade do trabalho do técnico no time espanhol:

  • Huijsen
  • Carreras
  • Courtois
  • Arda Güler
  • Mbappé

Futuro de Vinicius Júnior em xeque

Na última segunda-feira, o site The Athletic afirmou que Vinicius Júnior não deseja renovar o contrato com o Real Madrid. A razão seria justamente por conta dos atritos com Xabi Alonso. O atacante brasileiro tem vínculo com o clube até junho de 2027.

Situação do Real Madrid na La Liga

O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol, com um ponto de vantagem para o vice-líder Barcelona. No entanto, o time merengue foi criticado após o empate diante do Elche no final de semana.

A reação de Xabi Alonso

"É futebol. Depois de uma boa sequência, agora acumulamos resultados que não são os que queríamos. Mas seguimos sabendo perfeitamente o que buscamos. Temos que seguir em frente", disse Xabi Alonso após o jogo.

"Não estamos satisfeitos, porque sabemos que sempre queremos vencer e, quando isso não acontece, não podemos ficar contentes. Ainda temos muitos jogos até o fim do ano e já precisamos pensar no próximo, analisando o que fizemos", prosseguiu o técnico.

.
