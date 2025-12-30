Vini Jr. reconhece temporada ruim do Real Madrid e promete título em 2026: 'Estaremos no topo' As declarações foram dadas à TV do clube espanhol após o treino aberto na manhã desta terça-feira Estadão Conteúdo 30.12.25 11h32 Um das estrelas do Real Madrid, o brasileiro Vinicius Jr. reconheceu que o time teve um desempenho abaixo do esperado em 2025, mas disse não ter dúvidas de que os títulos voltarão no próximo ano. "Sabemos que temos que melhorar para que 2026 seja um ano melhor para todos. Especialmente para os torcedores do Real Madrid. Sabemos que não foi um grande ano para nós, mas não temos dúvidas de que voltaremos, que voltaremos a vencer e que estaremos no topo", disse o atacante. As declarações foram dadas à TV do clube espanhol após o treino aberto na manhã desta terça-feira no estádio Alfredo Di Stéfano. Na temporada 2024/2005, o Real perdeu os quatro clássicos que disputou com o Barcelona, sofrendo 16 gols e marcando 7. O rival terminou com os títulos de LaLiga, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha, deixando o Real como vice. Na atual temporada, o time da capital venceu o primeiro clássico, disputado no Santiago Bernabéu por 2 a 1, mas após 18 rodadas de LaLiga está 4 pontos atrás do Barcelona (46 a 42). Alvo de vaias pela torcida no último jogo do Real, na vitória por 2 a 0 sobre o Sevilla, Vini Jr. disse ainda ser um aprendiz no clube, onde está desde 2018. "Ainda estou aprendendo muito neste clube, com esses torcedores , com todos", afirmou o jogador de 25 anos. "Para 2026, peço saúde, paz de espírito e muitos títulos para o Real Madrid, porque é isso que nos faz felizes e faz os torcedores felizes. Hala Madrid sempre", concluiu o brasileiro. Jogador mais celebrado pela torcida no treino aberto desta terça-feira, o francês Mbappé também concedeu entrevista à TV do Real. "É um prazer ver todos os torcedores do Real Madrid aqui para encerrar o ano. É também um prazer jogar com este time. Desejo a todos felicidade, saúde para minha família e, obviamente, títulos ", disse o atacante, artilheiro do Espanhol com 18 gols. Ferrán Torres, do Barcelona, é o segundo da lista, com 11. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Vini Jr. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’ Yago Pikachu que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026 01.01.26 13h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 FUTEBOL Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças 31.12.25 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50