Vini Jr recebe apoio, marca contra o Benfica e leva Real Madrid às oitavas da Champions

Vinícius Júnior não se contentou apenas em fazer o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Benfica, em Lisboa, uma semana atrás. Ele voltou a ser decisivo nesta quarta-feira, ao marcar o gol que selou o placar da vitória por 2 a 1 do Real Madrid no jogo de volta dos playoffs da Champions League e classificou o time às oitavas de final.

A partida foi disputada em uma atmosfera de apoio a Vini Jr., que denunciou ter sido chamado de "macaco" pelo argentino Gianluca Prestianni, atacante do Benfica, no jogo de ida, em Portugal.

Após o episódio, o jogador benfiquista, que nega ter usado a expressão racista, foi suspenso pela Uefa. Ele se dirigiu ao brasileiro escondendo a boca com a mão. Na arquibancada do Bernabéu, nesta quarta, foi estendida uma faixa com a frase: "Não ao racismo".

O Benfica foi corajoso no Santiago Bernabéu e soube achar espaços no campo de defesa adversário. Um excelente passe de primeira de Richard Ríos encontrou Pavlidis com bastante espaço pela direita, para cruzar para área. O merengue Asencio tentou tirar e quase fez contra, mas Courtois pegou, apenas adiando o gol benfiquista, marcado por Rafa Silva no rebote.

O empate do time da casa veio muito rapidamente, apenas dois minutos depois de o adversário abrir o placar. Quem balançou a rede foi Tchouaméni, ao acertar uma belíssima chapada rasteira da entrada da área. O restante do segundo tempo foi de equilíbrio, mas a melhor chance foi de Benfica, quando Courtois fez grande defesa para evitar gol de Ríos.

No segundo tempo, o time português repetiu a postura ofensiva vista na etapa inicial em alguns momentos e chegou até a colocar uma bola no travessão, em finalização de Rafa Silva. O ritmo não foi mantido, até que Vinícius Júnior chamou a responsabilidade para decidir o jogo, ao aproveitar passe de Valverde e chutar no cantinho para fazer o segundo gol do time de Madri, ampliando para 3 a 1 a vantagem no placar agregado.