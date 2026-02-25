Vini Jr recebe apoio, marca contra o Benfica e leva Real Madrid às oitavas da Champions Atacante brasileiro marca gol decisivo e celebra classificação em partida marcada por apoio contra racismo Estadão Conteúdo 25.02.26 19h23 Vinícius Júnior não se contentou apenas em fazer o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Benfica, em Lisboa, uma semana atrás. Ele voltou a ser decisivo nesta quarta-feira, ao marcar o gol que selou o placar da vitória por 2 a 1 do Real Madrid no jogo de volta dos playoffs da Champions League e classificou o time às oitavas de final. A partida foi disputada em uma atmosfera de apoio a Vini Jr., que denunciou ter sido chamado de "macaco" pelo argentino Gianluca Prestianni, atacante do Benfica, no jogo de ida, em Portugal. Após o episódio, o jogador benfiquista, que nega ter usado a expressão racista, foi suspenso pela Uefa. Ele se dirigiu ao brasileiro escondendo a boca com a mão. Na arquibancada do Bernabéu, nesta quarta, foi estendida uma faixa com a frase: "Não ao racismo". O Benfica foi corajoso no Santiago Bernabéu e soube achar espaços no campo de defesa adversário. Um excelente passe de primeira de Richard Ríos encontrou Pavlidis com bastante espaço pela direita, para cruzar para área. O merengue Asencio tentou tirar e quase fez contra, mas Courtois pegou, apenas adiando o gol benfiquista, marcado por Rafa Silva no rebote. O empate do time da casa veio muito rapidamente, apenas dois minutos depois de o adversário abrir o placar. Quem balançou a rede foi Tchouaméni, ao acertar uma belíssima chapada rasteira da entrada da área. O restante do segundo tempo foi de equilíbrio, mas a melhor chance foi de Benfica, quando Courtois fez grande defesa para evitar gol de Ríos. No segundo tempo, o time português repetiu a postura ofensiva vista na etapa inicial em alguns momentos e chegou até a colocar uma bola no travessão, em finalização de Rafa Silva. O ritmo não foi mantido, até que Vinícius Júnior chamou a responsabilidade para decidir o jogo, ao aproveitar passe de Valverde e chutar no cantinho para fazer o segundo gol do time de Madri, ampliando para 3 a 1 a vantagem no placar agregado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Real Madrid Benfica COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES O PARÁ NA COPA DO BRASIL Voa, Japiim! Castanhal vence o Guarani nos pênaltis e se classifica na Copa do Brasil Castanhal derrotou o Bugre, em casa, e garantiu uma premiação de quase R$1 milhão 25.02.26 18h09 FUTEBOL Meio-campista do Paysandu sobre o Re-Pa: 'favoritismo deixamos para ao lado de lá' Caio Mello deve fazer a sua estreia no clássico Re-Pa 25.02.26 17h59 FUTEBOL Casa cheia! Remo solta nova parcial de vendas de ingressos para o jogo contra o Internacional Único representante do Norte na Série A, Remo recebe o Inter de olho na primeira vitória na elite do futebol brasileiro 25.02.26 15h40 futebol Tuna Luso perde de virada e é eliminada da Copa do Brasil sub-17 Águia Guerreira não conseguiu administrar o resultado e foi eliminada do torneio 25.02.26 12h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado 24.02.26 17h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.02.26 7h00 futebol Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão 25.02.26 9h35 futebol Diego Hernández está fora do jogo contra o Internacional; saiba o porquê! Jogador teve um trauma no joelho e está em tratamento no departamento médico 25.02.26 10h56