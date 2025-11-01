Vini Jr. perde pênalti, mas Real Madrid atropela Valencia e dispara na ponta da La Liga Estadão Conteúdo 01.11.25 20h03 O Real Madrid confirmou seu domínio na La Liga ao golear o Valencia por 4 a 0 neste sábado, no Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada. O resultado levou a equipe madrilenha aos 30 pontos, abrindo sete de vantagem na liderança e consolidando a melhor sequência da temporada. O Valencia, por outro lado, segue em situação delicada, ocupando a 18ª posição com apenas nove pontos. O jogo marcou uma noite de afirmação para o elenco comandado por Xabi Alonso, que alcançou a quarta vitória consecutiva no torneio. Após o episódio de irritação ao ser substituído no clássico contra o Barcelona, Vinicius Junior voltou à equipe titular e teve papel ativo na construção ofensiva, ainda que tenha desperdiçado um pênalti no primeiro tempo. A reconciliação com o treinador ficou evidente desde a escalação inicial. Entre os brasileiros, apenas Vini começou jogando. Rodrygo e Endrick iniciaram no banco de reservas e entraram apenas nos minutos finais. O ex-Palmeiras, inclusive, está envolvido em uma possível negociação com o Lyon. A noite também teve homenagem para Kylian Mbappé. O atacante francês recebeu a Chuteira de Ouro, concedida pela European Sports Media ao maior artilheiro das ligas nacionais da temporada passada. Autor de 31 gols na La Liga 2024/25, Mbappé vive um início de campeonato igualmente fulminante, sendo o principal nome da vitória deste sábado. Dentro de campo, o Real Madrid foi dominante desde os minutos iniciais. A pressão alta e o controle da posse de bola transformaram o jogo em um ataque contra defesa. Aos 18 minutos, Mbappé converteu pênalti com categoria para abrir o placar. Pouco depois, aos 30, o francês recebeu cruzamento preciso de Güller e finalizou de primeira, ampliando a vantagem. O Valencia pouco reagiu e, antes do intervalo, viu o rival desperdiçar mais uma chance em nova penalidade. Vinicius Junior cobrou e Agirrezabala defendeu. O erro, porém, não abalou o ritmo do Real. Aos 43, Bellingham marcou um golaço: recebeu pela esquerda, cortou para dentro e, de fora da área, bateu cruzado, com precisão e estilo. No segundo tempo, o domínio seguiu absoluto. O Real manteve a intensidade e posse de bola, forçando o adversário a se fechar no campo de defesa. As trocas promovidas por Xabi Alonso mantiveram o nível de desempenho, com o time controlando as ações e criando chances até o fim. O quarto gol veio aos 36 minutos, coroando a atuação coletiva. Após chute travado de Rodrygo, a bola sobrou para Carreras, que dominou e acertou um belo chute no ângulo, sem defesa para o goleiro. Foi o golpe final em uma noite de controle total no Bernabéu. O Real Madrid volta a campo pela La Liga no domingo, às 12h15, horário de Brasília, diante do Rayo Vallecano fora de casa. Antes, porém, terá o Liverpool pela frente na terça, às 17h, pela Champions League. Também no domingo, às 14h30, o Valencia recebe o Betis. Confira todos os resultados deste sábado da La Liga: Villarreal 4 x 0 Rayo Vallecano Atlético de Madrid 3 x 0 Sevilla Real Sociedad 3 x 2 Athetic Bilbao Real Madrid 4 x 0 Valencia Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Espanhol Real Madrid Vinicius Júnior COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15 Futebol Paysandu vence o Tiradentes e conquista o Campeonato Paraense Feminino 2025 Final foi decidida com gols na segunda etapa, de Irley e Letícia. Este é o quarto título do Paysandu na competição. 31.10.25 17h41 RECOMEÇO Ex-Remo e Paysandu, Leandro Carvalho tenta recomeço no futebol do México Aos 30 anos, atacante paraense defende o Tlaxcala, da segunda divisão do México, após lesão e sequência de clubes sem destaque no Brasil 31.10.25 16h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 01.11.25 7h00 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 futebol Endrick no Leão? Após conversas, técnico fala sobre proposta de empréstimo ao Real Madrid As condições apresentadas ao camisa 9 merengue foram um diferencial em relação a outros clubes, como West Ham, que chegou a consultar o atleta no final da última temporada 31.10.25 17h28