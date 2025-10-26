Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Vini Jr. fica furioso após ser substituído em Real x Barça: 'Vai tomar no c...'

Estadão Conteúdo

A relação de Vinícius Jr. e Xabi Alonso ganhou mais um episódio que demonstra que o brasileiro não tem o mesmo prestígio no Real Madrid que tinha nos tempos de Carlo Ancelotti.

Aos 26 minutos do segundo tempo do clássico entre Real Madrid e Barcelona, no Santiago Bernabéu, o camisa 7 foi substituído, esbravejou, xingou e foi direto para os vestiários. O Real vencia por 2 a 1 neste momento.

Logo que viu a placa com o seu número para a entrada de Rodrygo, Vini Jr. ficou incrédulo. As câmeras da transmissão em câmera lenta pegaram a reação do camisa 7 e foi possível fazer a leitura labial

"Vai tomar no c..., tá de sacanagem c...", disse o brasileiro. "Eu? Não é possível, p...", questionou o brasileiro, enquanto se dirigia para a beira do campo para ser substituído.

Vini Jr. tentou ser acalmado por um membro da comissão técnica do Real Madrid, mas foi direto aos vestiários. Cinco minutos depois, ele retornou ao banco de reservas.

Em 13 jogos nesta temporada, Vini Jr. foi titular em nove, sendo substituído em sete desses. Nas outras partidas, ele veio do banco de reserva.

Em tempos recentes, a mídia espanhola já noticiou que Vini Jr. perdeu o status de "intocável" desde que Xabi Alonso chegou. Nesta temporada, o camisa 7 tem 5 gols e 4 assistências pelo Real Madrid.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

