Vini Jr. fica furioso após ser substituído em Real x Barça: 'Vai tomar no c...' Estadão Conteúdo 26.10.25 14h32 A relação de Vinícius Jr. e Xabi Alonso ganhou mais um episódio que demonstra que o brasileiro não tem o mesmo prestígio no Real Madrid que tinha nos tempos de Carlo Ancelotti. Aos 26 minutos do segundo tempo do clássico entre Real Madrid e Barcelona, no Santiago Bernabéu, o camisa 7 foi substituído, esbravejou, xingou e foi direto para os vestiários. O Real vencia por 2 a 1 neste momento. Logo que viu a placa com o seu número para a entrada de Rodrygo, Vini Jr. ficou incrédulo. As câmeras da transmissão em câmera lenta pegaram a reação do camisa 7 e foi possível fazer a leitura labial "Vai tomar no c..., tá de sacanagem c...", disse o brasileiro. "Eu? Não é possível, p...", questionou o brasileiro, enquanto se dirigia para a beira do campo para ser substituído. Vini Jr. tentou ser acalmado por um membro da comissão técnica do Real Madrid, mas foi direto aos vestiários. Cinco minutos depois, ele retornou ao banco de reservas. Em 13 jogos nesta temporada, Vini Jr. foi titular em nove, sendo substituído em sete desses. Nas outras partidas, ele veio do banco de reserva. Em tempos recentes, a mídia espanhola já noticiou que Vini Jr. perdeu o status de "intocável" desde que Xabi Alonso chegou. Nesta temporada, o camisa 7 tem 5 gols e 4 assistências pelo Real Madrid. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga Real Madrid Barcelona Vinícius Jr. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Lanterna da Série B, Paysandu soma o maior número de derrotas no campeonato Com a derrota para o Avaí-SC no último sábado (25), o rebaixamento pode ocorrer na próxima rodada 26.10.25 16h52 futebol Após vitória fora de casa, Remo pode encerrar rodada na vice-liderança da Série B; veja cenários Equipe aguarda resultado do jogo entre Chapecoense-SC e Operário-PR, que ocorre na segunda-feira (27) 26.10.25 15h28 CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 judô Irmãos judocas se destacam no esporte e sonham com as Olimpíadas Ravi e Raira Botega iniciam trajetória no esporte juntos 26.10.25 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Paysandu Torcedores do Paysandu apontam responsáveis pelo colapso na Série B 2025: 'Fracasso tem sobrenome' James Leão e Paulo Wallace apontam erros na montagem do elenco e na condução da diretoria, que levaram o Papão ao fundo da tabela da Série B. 26.10.25 8h30 JOGOU A TOALHA? Após derrota, Márcio Fernandes diz que Paysandu precisa começar a planejar 2026 O treinador reconheceu que a queda é praticamente irreversível e criticou a falta de organização do clube, afirmando que a “ruína” do time começou no fim do ano passado 25.10.25 21h37 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (26/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 26.10.25 7h00 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00