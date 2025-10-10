Vini Jr. destaca poder ofensivo da seleção e elogia Ancelotti: 'Melhor técnico que já tive'

O clima no vestiário brasileiro após a goleada sobre a Coreia do Sul foi de confiança e sintonia. Vinicius Júnior e Matheus Cunha destacaram o impacto de Carlo Ancelotti no grupo e reforçaram que o desempenho coletivo vem sendo a base da crescente evolução da seleção às vésperas da Copa do Mundo de 2026.

Vinicius Júnior, autor de um dos gols em Seul, foi direto ao apontar o treinador como o principal responsável pela fase atual. "Foi o melhor treinador que eu já tive. Ele chegou, atuei em três jogos com ele na seleção e fiz dois gols. A evolução que eu tive junto a ele é muito grande. Quero seguir dessa maneira para fazer uma excelente Copa", afirmou o atacante, que está em baixa no Real Madrid e parece ainda não ter se adaptado ao estilo de Xabi Alonso.

O camisa 7 também destacou a filosofia ofensiva implantada por Ancelotti, baseada em intensidade e marcação alta. "Nosso maior objetivo é pressionar bem, pois entramos com muitos atacantes. Nossa melhor defesa é o ataque. Nosso melhor jogo precisa ser sempre o próximo, pois estamos evoluindo", ressaltou.

Além da força ofensiva, Vini Jr valorizou o equilíbrio conquistado com o retorno de jogadores experientes. "Estamos defendendo melhor com o Casemiro, que voltou. Militão está voltando também. São jogadores com experiência que vão ajudar muito", completou.

Para o atacante, dará mais confiança ao Brasil. "Confiança para todo mundo. Todos os atacantes fizeram gols, deram assistências. Temos que nos preparar o mais rápido possível. Falta muito pouco e estamos ganhando confiança com o mister", disse.

Matheus Cunha, que teve também grande atuação nesta sexta-feira, apesar de não balançar as redes, elogiou o comprometimento do grupo e a capacidade de Ancelotti em potencializar o elenco. "Os meninos têm muita qualidade. Quando a gente coloca o comprometimento em prática, o individual sobressai. O mister tem esse talento para tirar o melhor de cada jogador", afirmou.

A seleção encerra a passagem pela Ásia na terça-feira, diante do Japão, em Tóquio.