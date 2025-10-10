Vini Jr. destaca poder ofensivo da seleção e elogia Ancelotti: 'Melhor técnico que já tive' Estadão Conteúdo 10.10.25 12h49 O clima no vestiário brasileiro após a goleada sobre a Coreia do Sul foi de confiança e sintonia. Vinicius Júnior e Matheus Cunha destacaram o impacto de Carlo Ancelotti no grupo e reforçaram que o desempenho coletivo vem sendo a base da crescente evolução da seleção às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Vinicius Júnior, autor de um dos gols em Seul, foi direto ao apontar o treinador como o principal responsável pela fase atual. "Foi o melhor treinador que eu já tive. Ele chegou, atuei em três jogos com ele na seleção e fiz dois gols. A evolução que eu tive junto a ele é muito grande. Quero seguir dessa maneira para fazer uma excelente Copa", afirmou o atacante, que está em baixa no Real Madrid e parece ainda não ter se adaptado ao estilo de Xabi Alonso. O camisa 7 também destacou a filosofia ofensiva implantada por Ancelotti, baseada em intensidade e marcação alta. "Nosso maior objetivo é pressionar bem, pois entramos com muitos atacantes. Nossa melhor defesa é o ataque. Nosso melhor jogo precisa ser sempre o próximo, pois estamos evoluindo", ressaltou. Além da força ofensiva, Vini Jr valorizou o equilíbrio conquistado com o retorno de jogadores experientes. "Estamos defendendo melhor com o Casemiro, que voltou. Militão está voltando também. São jogadores com experiência que vão ajudar muito", completou. Para o atacante, dará mais confiança ao Brasil. "Confiança para todo mundo. Todos os atacantes fizeram gols, deram assistências. Temos que nos preparar o mais rápido possível. Falta muito pouco e estamos ganhando confiança com o mister", disse. Matheus Cunha, que teve também grande atuação nesta sexta-feira, apesar de não balançar as redes, elogiou o comprometimento do grupo e a capacidade de Ancelotti em potencializar o elenco. "Os meninos têm muita qualidade. Quando a gente coloca o comprometimento em prática, o individual sobressai. O mister tem esse talento para tirar o melhor de cada jogador", afirmou. A seleção encerra a passagem pela Ásia na terça-feira, diante do Japão, em Tóquio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Vinir Jr Matheus Cunha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo tem maior probabilidade de vitória no clássico contra o Paysandu na Série B, aponta site Re-Pa ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém 10.10.25 13h41 Mais esportes Paraense é convocada para o Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica Graziella Lima Castilho é atleta do Fantástica Associação de Ginástica Rítmica, do Paraná e foi selecionada para representar o Brasil na competição 10.10.25 12h30 Futebol Remo abre vendas de ingressos para clássico contra o Paysandu no Mangueirão pela Série B Partida será realizada na próxima terça-feira (14/10), às 19h30, no Estádio Mangueirão. 10.10.25 12h15 Futebol Apesar da má fase, Paysandu tem retrospecto recente favorável contra o Remo; confira Re-Pa acontece nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém 10.10.25 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 Futebol Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso 10.10.25 0h17 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00