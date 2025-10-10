Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Vini Jr. destaca poder ofensivo da seleção e elogia Ancelotti: 'Melhor técnico que já tive'

Estadão Conteúdo

O clima no vestiário brasileiro após a goleada sobre a Coreia do Sul foi de confiança e sintonia. Vinicius Júnior e Matheus Cunha destacaram o impacto de Carlo Ancelotti no grupo e reforçaram que o desempenho coletivo vem sendo a base da crescente evolução da seleção às vésperas da Copa do Mundo de 2026.

Vinicius Júnior, autor de um dos gols em Seul, foi direto ao apontar o treinador como o principal responsável pela fase atual. "Foi o melhor treinador que eu já tive. Ele chegou, atuei em três jogos com ele na seleção e fiz dois gols. A evolução que eu tive junto a ele é muito grande. Quero seguir dessa maneira para fazer uma excelente Copa", afirmou o atacante, que está em baixa no Real Madrid e parece ainda não ter se adaptado ao estilo de Xabi Alonso.

O camisa 7 também destacou a filosofia ofensiva implantada por Ancelotti, baseada em intensidade e marcação alta. "Nosso maior objetivo é pressionar bem, pois entramos com muitos atacantes. Nossa melhor defesa é o ataque. Nosso melhor jogo precisa ser sempre o próximo, pois estamos evoluindo", ressaltou.

Além da força ofensiva, Vini Jr valorizou o equilíbrio conquistado com o retorno de jogadores experientes. "Estamos defendendo melhor com o Casemiro, que voltou. Militão está voltando também. São jogadores com experiência que vão ajudar muito", completou.

Para o atacante, dará mais confiança ao Brasil. "Confiança para todo mundo. Todos os atacantes fizeram gols, deram assistências. Temos que nos preparar o mais rápido possível. Falta muito pouco e estamos ganhando confiança com o mister", disse.

Matheus Cunha, que teve também grande atuação nesta sexta-feira, apesar de não balançar as redes, elogiou o comprometimento do grupo e a capacidade de Ancelotti em potencializar o elenco. "Os meninos têm muita qualidade. Quando a gente coloca o comprometimento em prática, o individual sobressai. O mister tem esse talento para tirar o melhor de cada jogador", afirmou.

A seleção encerra a passagem pela Ásia na terça-feira, diante do Japão, em Tóquio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

seleção brasileira

Vinir Jr

Matheus Cunha
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo tem maior probabilidade de vitória no clássico contra o Paysandu na Série B, aponta site

Re-Pa ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém

10.10.25 13h41

Mais esportes

Paraense é convocada para o Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica

Graziella Lima Castilho é atleta do Fantástica Associação de Ginástica Rítmica, do Paraná e foi selecionada para representar o Brasil na competição

10.10.25 12h30

Futebol

Remo abre vendas de ingressos para clássico contra o Paysandu no Mangueirão pela Série B

Partida será realizada na próxima terça-feira (14/10), às 19h30, no Estádio Mangueirão.

10.10.25 12h15

Futebol

Apesar da má fase, Paysandu tem retrospecto recente favorável contra o Remo; confira

Re-Pa acontece nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém

10.10.25 11h57

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira

10.10.25 7h00

Futebol

Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa

Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso

10.10.25 0h17

Futebol

Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B

O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira

09.10.25 23h39

MAIS PROBLEMA

Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista

A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros

08.10.25 22h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda