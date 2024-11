Vini Jr. compra relógio do filme 'O Poderoso Chefão' avaliado em mais de R$ 2 milhões

O craque brasileiro Vinícius Júnior adquiriu mais um item de luxo para a sua coleção. Na última terça-feira (5), o atacante do Real Madrid divulgou que comprou um relógio avaliado em cerca de 364 mil dólares, aproximadamente R$ 2,3 milhões, na cotação atual.

A aquisição foi divulgada nas redes sociais. O "mimo" é um modelo Opera Godfather Diamond Barrels, da relojoaria Jacob & CO. O relógio foi feito em uma parceria com a Paramount, em uma ação de homenagem ao filme "O Poderoso Chefão".

Além de marcar a hora, o relógio também tem cerca de 120 notas que fazem parte da música tema do filme. A composição é do italiano Nino Rota. A peça é cravejada por 666 diamantes, tem uma caixa de 42mm em titânio DLC preto e um mostrador decorado com detalhes que lembram o filme do ‘O Poderoso Chefão’.

No vídeo, divulgado nas redes sociais, Vini retira o relógio da caixa e avalia o modelo. Após a análise, o jogador aprova o objeto e testa as funções do novo acessório. "Top", afirma o atacante.

Vini Jr. é um dos jogadores mais importantes da atualidade. Atualmente, o brasileiro defende a camisa do Real Madrid e era cotado como favorito ao prêmio Bola de Ouro, mas foi superado pelo espanhol Rodri,

Segundo o site Capology, plataforma especializada em finanças do esporte, o atacante recebe um salário bruto de 20,83 milhões de euros, cerca de R$ 118,6 milhões.