Maluma registra encontro com Vini Jr. e Bradley Cooper

Vini Jr. posou ao lado do ator Bradley Cooper e do cantor Maluma em uma confraternização nesta segunda. Os registros do momento foram postados pelo colombiano em suas redes sociais, recebendo diversos elogios dos admiradores do trio.

Maluma aproveitou ainda para posar ao lado das taças de campeonatos conquistados por Vini e brincou com os objetos. "Obrigado pelo convite, Vini Jr, na próxima levo uma dessas", disse ele.

Vini Jr. presenteou os artistas com a camisa de número 7, usada por ele em seus jogos pelo Real Madrid, e também agradeceu à dupla encontro. "É um prazer, meu irmão! Obrigado", escreveu o brasileiro.