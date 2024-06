Maluma surge completamente nu nas redes sociais e leva fãs ao delírio; veja

O cantor Maluma é adepto a fotos ousadas e nudez em suas redes sociais. Volta e meia ele posta fotos mostrando seu corpo, além disso, algumas vezes ele já deixou até escapar detalhes das suas partes íntimas.

Agora, ele voltou a causar ao posar sem roupa para os fãs. Dessa vez, Maluma surgiu completamente nu na sacada de um prédio. A imagem destaca todo o seu corpo musculoso e as várias tatuagens na região do peitoral e até mesmo próximas da virilha. O local estava coberto apenas por uma toalha.

VEJA MAIS

O clique foi usado para divulgar seu novo EP "1 OF 1", lançado 1 hora depois do registro cair na web. Nos comentários, porém, fãs não quiseram saber de música e comentaram a ousadia do astro: "Jesus bendito", escreveu uma com um emoji de fogo. "Nossa, que vontade de m...", confessou outro.

"A toalha não é necessária nessa foto", reagiu mais uma. "Até lambi a tela do celular", confessou outra. "Gostoso" foi outro comentário popular na publicação.